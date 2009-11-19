Затримано ОЗП, що розкрадало продукцію з «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Міліція затримала членів організованих злочинних груп, підозрюваних у крадіжках металопродукції з ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник Головного управління МВС у Дніпропетровській області, генерал-майор міліції Анатолій НАУМЕНКО.

За його словами, затримання пов’язані з розслідуванням 4 кримінальних справ, порушених щодо нападів на провідних менеджерів підприємства в 2009 році, зокрема обстрілу автомобіля з аудиторами меткомбінату - громадянами Індії.

А.НАУМЕНКО уточнив, що заарештовано чотирьох членів відомої «групи Мельника» та організатора “групи Тимченка” на прізвисько «Череп».

Останнього затримали співробітники ДАІ. В автомобілі «Черепа» були знайдені два пістолети, набої та дві бойові гранати.

Начальник ГУ УМВС підкреслив, що оголошено в розшук ще двох організаторів злочинних груп, причетних до розкрадання продукції підприємства.

За словами А.НАУМЕНКА, попереднє розслідування свідчить, що «без сприяння правоохоронців зловмисники красти металопродукцію не могли».

«Ряд співробітників міліції Кривого Рогу я звільнив, по деяких працює служба внутрішньої безпеки. Сьогодні я роблю серйозну ротації кадрів міліції Кривого Рогу, зокрема, начальники трьох райвідділів міста будуть переведені на інші місця роботи», - наголосив генерал-майор міліції.