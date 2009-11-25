В одному зі столичних розважальних закладів міліція затримала 83 повії

Днями співробітники столичної міліції в результаті відпрацювання одного з елітних розважальних закладів столиці за підозрою в занятті проституцією затримали 83 дівчини.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у м.Києві.

За інформацією ЦГЗ, перевірка закладу тривала майже всю ніч. Крім порушень у сфері в господарювання, правоохоронці виявили численні факти порушення вимог міграційного законодавства та злочинної діяльності, пов’язаної зі створенням та утриманням місця розпусти: за підозрою у занятті проституцією затримано 83 дівчини, яких було доставлено до відділу столичного управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми. Там дівчат опитали і занесли їх дані до спеціального обліку органів внутрішніх справ. З’ясувалося, що деякі з дівчат раніше вже затримувалися за подібних обставин. Зокрема, 25 з них визнали, що займалися проституцією, а клієнтів підшукували саме в цьому закладі. Працювали, як правило, групами по 3-4 дівчини. Вартість години сексуальних послуг в середньому становила близько 700 доларів. Покупців знаходили серед відвідувачів, але послуги надавали за межами клубу.

Наразі правоохоронці продовжують перевірку розважального комплексу.