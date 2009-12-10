КС розпочав розгляд повноважень місцевої влади у земельних питаннях

Сьогодні Конституційний Суд України розпочав розгляд справи за конституційним поданням Вищого адміністративного суду України про офіційне тлумачення положень ч. 1 ст. 143 Конституції України, пунктів «а», «б», «в», «г» ст. 12 Земельного кодексу України, пункту 1 ч. 1 ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства України.

Як передає кореспондент УНІАН, представник Вищого адміністративного суду України Любов ГОНЧАР відзначила, що ВАСУ пояснює практичну необхідність в офіційному тлумаченні зазначених положень необхідністю визначити компетенцію адміністративних судів під час судового захисту прав та інтересів фізичних і юридичних осіб з метою сприяння однаковому і правильному застосуванню законодавства судами і вироблення єдиної судової практики з цих питань.

Зокрема, суперечки щодо земельних питань розглядаються судами трьох юрисдикцій (цивільним, господарським і адміністративним).

На думку автора подання, Верховний суд України у своїх рішеннях висловлював протилежні по суті правові позиції щодо аналогічних спірних питань. ВАСУ вважає, що органи місцевого самоврядування при розгляді земельних суперечок виступають як органи владних повноважень і не є власниками землі, що зобов`язує ці справи розглядати в адміністративних судах згідно з Кодексом адміністративного судочинства.

Л.ГОНЧАР відзначила, що земля є власністю народу, а органи місцевого самоврядування виконують владні управлінські функції, представляючи інтереси власників землі. Представник ВАСУ вважає, що цю проблему неможливо розв`язати шляхом додаткових змін законодавства.

Суддею-доповідачем у справі виступає Володимир КАМПО.

Як повідомляв УНІАН, ВАСУ просить КС дати офіційне тлумачення зазначених положень в аспекті питань:

чи випливає зі слів «вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їх компетенції», викладених в частині першій статті 143 Конституції України, що органи місцевого самоврядування є суб`єктами владних повноважень при розв’язанні інших питань місцевого значення у процесі реалізації своїх повноважень у сфері земельних відносин;

чи випливає з положень пунктів «а», «б», «в», «г» статті 12 Земельного кодексу України, що орган місцевого самоврядування при здійсненні зазначених у цих положеннях повноважень виступає як суб`єкт владних повноважень;

чи належить до компетенції адміністративних судів в аспекті частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України розгляд суперечок про визнання недійсними рішень (дій, бездіяльності) органів місцевого самоврядування, якими порушуються права фізичних і юридичних осіб у сфері регулювання земельних відносин.