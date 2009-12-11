ВР пропонують посилити захист таємниці листування і телефонних розмов

Народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО пропонує створити механізм гарантування державою прав людини на недоторканість житла, таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі В.ПИСАРЕНКА, відповідний законопроект «Про внесення змін до деяких законів України» щодо повідомлення осіб про проведення стосовно них заходів, які тимчасово обмежують права людини, був зареєстрований ним у Верховній Раді.

В.ПИСАРЕНКО також пропонує підвищити відповідальність правоохоронних органів і суддів за прийняття рішень про обмеження конституційних прав людини та скоротити кількість оперативно-розшукових заходів, що проводяться неправомірно.

«Закони України не зобов’язують державу повідомляти громадян про факти обмеження їх конституційних прав”, - сказав він.

За словами депутата, навіть у разі наявності в особи обґрунтованої підозри щодо проведення оперативно-розшукових заходів з’ясувати це від правоохоронних органів неможливо, адже згідно зі статтею 37 Закону України «Про інформацію» інформація, що становить державну таємницю, інформація про оперативну і слідчу роботу, не підлягає обов’язковому наданню для ознайомлення за інформаційними запитами.

В.ПИСАРЕНКО зауважив, що за даними Української Гельсінської спілки з прав людини, кількість дозволів, які видаються судами в Україні на прослуховування телефонних розмов громадян, є значно більшою, ніж у будь-якій демократичній країні, а подальше використання одержаних матеріалів більше пов’язане з тиском на бізнес, вимаганням грошей, ніж із розслідуванням кримінальних справ.

«Законопроектом передбачається внесення змін до законів «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про контррозвідувальну діяльність». Цими змінами запроваджується обов’язкове письмове повідомлення особи щодо якої здійснювалися оперативно-розшукові заходи, пов’язані з обмеженням її конституційних прав, про факт проведення таких заходів одночасно із закриттям оперативно-розшукової чи контррозвідувальної справи», - пише у законопроекті депутат і зазначає, що в основу визначення моменту повідомлення особи було покладено позицію Європейського суду з прав людини.

В.ПИСАРЕНКО впевнений, що прийняття цього законопроекту приведе законодавство України у відповідність до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також усуне одну з підстав для надходження до Європейського суду з прав людини заяв проти України.