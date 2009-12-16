Україна ратифікувала Конвенцію про права інвалідів

Верховна Рада ухвалила Закон України „Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї”.

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 390 із 431 народного депутата України, зареєстрованого в сесійній залі.

Україна 24 вересня 2008 року підписала Конвенцію про права інвалідів і Факультативний протокол до неї.

Конвенція про права інвалідів містить такі терміни, як „розумне пристосування” та „поступове досягнення повної реалізації” економічних, соціальних і культурних прав. Це дозволяє в процесі реалізації міжнародного договору враховувати реальні фінансові можливості країни. Зокрема, згідно з Конвенцією, деякі аспекти прав є такими, що підлягають обов’язковій реалізації, а інші – вимагають часу на їх здійснення, тобто ратифікація її не потребуватиме одночасного виділення коштів на її реалізацію у повному обсязі.

Конвенцією передбачається, що держави-учасниці зобов’язуються забезпечувати й заохочувати повну реалізацію всіх прав людини й основоположних свобод всіма інвалідами без будь-якої дискримінації за ознакою інвалідності.

Із цією метою держави-учасниці зобов’язуються: вживати всіх належних заходів для усунення дискримінації за ознакою інвалідності з боку будь-якої особи, організації або приватного підприємства; проводити або заохочувати дослідну та конструкторську розробку, а також сприяти наявності й використанню нових технологій, зокрема інформаційно-комунікаційних технологій, засобів, що полегшують мобільність, обладнання та допоміжних технологій, підхожих для інвалідів, приділяючи першочергову увагу недорогим технологіям.

Також держави-учасниці забезпечують інвалідам нарівні з іншими ефективний доступ до правосуддя, зокрема передбачаючи процесуальні та відповідні вікові корективи, які полегшують виконання ними своєї ефективної ролі прямих і опосередкованих учасників, у тому числі свідків, на всіх стадіях юридичного процесу, зокрема на стадії розслідування та інших стадіях попереднього провадження. Щоб сприяти забезпеченню інвалідам ефективного доступу до правосуддя, держави-учасниці сприяють належному навчанню осіб, які працюють у сфері здійснення правосуддя, зокрема в поліції та пенітенціарній системі.