ТСК з розслідування дій СБУ припиняє діяльність

З завтрашнього дня припиняє свою діяльність Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань з’ясування обставин порушення посадовими особами, керівниками Служби безпеки України Конституції та чинного законодавства України при виконанні своїх службових обов’язків щодо подій навколо функціонування НАК «Нафтогаз України» та газотранспортної системи України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні після заслуховування звіту ТСК повідомив головуючий, перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Він пояснив це тим, що комісія створювалася строком на півроку і цей термін давно сплив.

Перед цим ВР намагалася ухвалити постанову ВР щодо звіту ТСК. Однак за відповідну постанову проголосували лише 187 народних депутатів з 426 зареєстрованих в сесійній залі. Парламенту пропонувалося взяти до відома висновки і пропозиції Тимчасової слідчої комісії. Висновки слідчої комісії направлено Президенту України та прем’єр-міністру. Крім того, ці документи передбачалося спрямувати до Генеральної прокуратури України для їх вивчення та відповідного реагування, а саме: порушення кримінальної справи відносно начальника 3 відділу Слідчого управління СБ України Владислава ВЕРГЕЛЕСА за вчинення злочину, передбаченого частиною першою статті 371 Кримінального кодексу України, що полягає у завідомо незаконному затриманні начальника відділу митного оформлення № 2 Енергетичної регіональної митниці Тараса ШЕПІТЬКА.

Під час звіту у Верховній Раді голова ТСК Роман ЗВАРИЧ зауважив, що комісія не знайшла жодного підтвердження втручання з боку Президента України в хід слідства справи щодо подій навколо НАК “Нафтогазу”. Той же час, за його словами, комісія встановила, що був склад злочину у діях працівників СБУ під час затримання Т.ШЕПІТЬКА. “Затримання було незаконним. Комісія володіє незаперечними доказами про те, що це затримання незаконне і це підтверджується рішенням суду”, - заявив Р.ЗВАРИЧ.

Як повідомлялося, слідчим управлінням СБУ 2 березня була порушена кримінальна справа за фактом заволодіння чужим майном, а саме – більш ніж 6 млрд. кубометрів газу на суму 7 млрд. 500 млн. грн. шляхом зловживання службовими особами ”Нафтогазу” своїм службовим становищем.

У рамках справи було затримано заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Тараса ШЕПІТЬКА. Його звільнили з-під варти 6 березня.

В. о. голови правління ”Нафтогазу” Ігор ДІДЕНКО оскаржив постанову про порушення кримінальної справи у Шевченківському райсуді столиці.

24 березня Шевченківський райсуд визнав незаконними окремі дії СБУ й скасував її постанову про порушення вказаної кримінальної справи.

1 квітня Апеляційний суд Києва залишив у силі це рішення Шевченківського райсуду столиці.