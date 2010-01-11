У Києві безробітний убив університетського товариша і його дівчину

У Києві працівники Подільського райуправління міліції затримали 23-річного чоловіка, який напередодні Нового року разом з однолітком вбив свого університетського товариша і його співмешканку, щоб заволодіти грошима для влаштування весілля, яке мало відбутися у нього незабаром.

Про це УНІАН повідомив головний спеціаліст Центру громадських зв’язків ГУ МВС України в м.Києві Олександр РАДКЕВИЧ.

За його словами, організатор вбвиства ніде не працював, тому для вирішення проблеми з грошима на весілля вирішив вбити свого більш заможного товарища по навчанню.

Як зазначив О.РАДКЕВИЧ, зловмисники вчинили вбивство у будинку, де жили жертви, забивши їх арматурою і кухонною сокирою. Після скоєння злочину вони забрали з квартири 1,5 тис. грн., ноутбук, коштовності.

Стосовно обох учасників злочину порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.