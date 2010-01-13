Завтра КС розгляне питання призначення депутатів на посади членів ВРЮ

У четвер, 14 січня, Конституційний Суд України розпочне у формі усного слухання розгляд справи за конституційним поданням Президента України, який вважає, що народні депутати не повинні призначатися на посади членів Вищої ради юстиції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, глава держави звернувся до КС щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремого положення другого речення частини третьої статті 19 Закону України «Про Вищу раду юстиції», яким передбачено, що особи, призначені до складу Вищої ради юстиції, крім народних депутатів України, на час виконання обов’язків членів Вищої ради юстиції на постійній основі прикомандировуються до Вищої ради юстиції із збереженням за ними посад, які вони займали, та відповідних пільг.

Глава держави вважає, що народні депутати не повинні призначатися на посади членів Вищої ради юстиції. На думку Президента України, це порушує принципи поділу державної влади та незалежності суддів, механізм ефективного функціонування органів правосуддя і може призвести до вчинення впливу на суддю, спричинити невиконання Вищою радою юстиції конституційних повноважень, що суперечить частині першій статті 6, частинам першій, другій, п’ятій статті 126, частинам першій, другій статті 131 Конституції України.

Суддя-доповідач у справі – Ярослава МАЧУЖАК.

Початок о 10.00.

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