Дублікату печатки ВАСУ не виготовлялося

Печерське районне управління міліції у Києві за заявою в.о. голови Вищого Адміністративного суду України Миколи СІРОША перевіряє інформацію щодо зникнення чи втрати печатки голови ВАСУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив начальник ГУ МВС України в м. Києві Віталій ЯРЕМА.

«Ми здійснюємо перевірку щодо наявності чи втрати цієї печатки», - сказав він.

Водночас В.ЯРЕМА спростував сьогоднішню інформацію голови Верховного Суду України Василя ОНОПЕНКА про те, що саме столична міліція видала Михайлу СІРОШУ другу печатку.

«Я запевняю, що київська міліція не видавала ніякої печатки», - сказав він.

Разом з тим, він зазначив, що якщо факт втрати печатки в ході перевірки підтвердиться, то, як зазвичай, буде виготовлений і виданий дублікат.

Також В.ЯРЕМА зазначив, що колишній голова ВАСУ Олександр ПАСЕНЮК не інформував міліцію, що у нього є ця печатка.

Як повідомляв УНІАН, Процедура призначення суддів на адміністративні посади зараз законодавчо не визначена, тоді як термін повноважень призначеного Президентом на посаду голови ВАСУ О.ПАСЕНЮКА закінчився 22 грудня цього року.

23 грудня перший заступник голови ВАСУ М.СІРОШ видав наказ, яким призначив себе в.о. голови ВАСУ.

Між тим 24 грудня Конференція суддів адмінсудів вирішила покласти на О.ПАСЕНЮКА виконання обов`язків голови ВАСУ на період з 22 грудня 2009 року до призначення голови ВАСУ в установленому порядку.

Водночас 25 грудня Рада суддів України скасувала рішення Конференції суддів адміністративних судів про покладання обов`язків голови ВАСУ на О.ПАСЕНЮКА і визнала правомірним наказ про призначення в.о. голови М.СІРОША.

Також сьогодні, 14 січня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України визнала легітимним в.о. голови ВАСУ Миколу СІРОША.

Також, за його словами, сьогодні Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалила рішення не приймати від О.ПАСЕНЮКА жодних матеріалів за його підписом.

Раніше, згідно з оголошенням у газеті ”Урядовий кур`єр”, М.СІРОШ заявив, що гербова печатка ВАСУ була втрачена. Відповідно до оголошення в газеті, печатка визнається недійсною.

У свою чергу О.ПАСЕНЮК 12 січня заявив, що гербова печатка ВАСУ ціла і знаходиться у нього.