Мін‘юст наголошує, що голова ВАСУ - Пасенюк

Міністерство юстиції висловлює стурбованість у зв’язку з загостренням конфлікту навколо Вищого адміністративного суду України, пов’язаного з втручанням у діяльність системи адміністративних судів.

У цьому зв‘язку Міністерство заявляє про незмінність своєї позиції та наголошує, що порядок призначення суддів на адміністративні посади, попри рішення Конституційного Суду України від 16 травня 2007 року № 1-рп/2007, на сьогодні залишається законодавчо не врегульованим.

Міністерство юстиції наголошує, що законом не передбачено здійснення органами суддівського самоврядування чи будь-яким іншим органом державної влади повноважень щодо призначення суддів на адміністративні посади у судах, що безпосередньо випливає з рішення Конституційного Суду України від 22 грудня 2009 року № 34-рп.

Оскільки, Законом “Про судоустрій України” не врегульовано питання щодо призначення суддів на адміністративні посади, Міністерство юстиції вважає, що необхідно керуватися конституційними принципами, зокрема, принципом безперервності влади. Цей принцип реалізовано в статтях 6, 90, 108, 115 Конституції України.

Згідно з ним, Голова Вищого адміністративного суду України О.Пасенюк виконує свої повноваження до моменту, поки не буде призначено на цю посаду іншу особу в порядку і органом, визначеними законом.

Міністерство юстиції сподівається на якнайшвидше припинення ескалації конфлікту, що виник, оскільки це веде до чергового зниження довіри та авторитету рішень судів.

Міністерство юстиції закликає усіх посадових осіб утриматися від прийняття рішень чи вчинення дій, які можуть розцінюватися як втручання у діяльність системи адміністративних судів України, перевищення влади або службових повноважень чи самовільне привласнення владних повноважень.