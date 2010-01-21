Утворено Раду з питань дослідження методів з «відмивання» коштів

Кабінет міністрів України утворив Раду з питань дослідження методів і тенденцій у «відмиванні» доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму.

Відповідне рішення затверджене постановою уряду №25.

Очолив раду голова Державного комітету фінансового моніторингу України Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ.

Крім того, до складу ради увійшли представники Мінекономіки, Мін’юсту, ГоловКРУ, ДПА, Держфінпослуг, АМКУ, Держказначейства і ряду інших державних органів.

Згідно з постановою, рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, утвореним Кабінетом міністрів України.

Основними її завданнями є сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму; вивчення проблемних питань, пов’язаних з реалізацією державної політики у цій сфері та підготовка пропозицій щодо шляхів їх вирішення. Крім того, рада проводитиме аналіз ефективності здійснення заходів боротьби з «відмиванням» коштів, стану додержання при цьому конституційних прав і свобод людини і громадянина.

Також рада відповідно до покладених на неї завдань проводитиме аналіз актів законодавства, а також міжнародно-правових актів у цій сфері, готуватиме відповідні пропозиції щодо вдосконалення національного законодавства; братиме участь у підготовці проектів нормативно-правових актів щодо впровадження міжнародних стандартів.

Крім того, рада готуватиме пропозиції до плану заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, а також довгострокових програм і стратегій розвитку національної системи, розроблятиме рекомендації щодо удосконалення організації взаємодії органів виконавчої влади, інших державних органів у цій сфері тощо.

За результатами своєї роботи рада подаватиме Кабінету міністрів розроблені рекомендації та пропозиції. Для виконання покладених на неї завдань рада має право одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств, установ та організацій необхідну статистичну, довідкову та іншу інформацію про діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

Організаційною формою роботи ради є засідання, які проводяться за рішенням її голови, але не рідше одного разу на квартал. Пропозиції та рекомендації ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом міністрів рішення, проект якого вносить Держфінмоніторинг або інший орган виконавчої влади, представник якого входить до складу ради.