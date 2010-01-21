Депутати від БЮТ хочуть «невідкладно» звільнити голову ВАСУ

Народні депутати від БЮТ пропонують Верховній Раді звернутися до Вищої ради юстиції з проханням невідкладно розглянути питання внесення подання про рекомендацію Верховній Раді звільнити голову Вищого адміністративного суду Олександра ПАСЕНЮКА з посади судді “за грубе і систематичне порушення Конституції і законів України у його діяльності, порушення присяги судді”.

Відповідний проект постанови “Про заходи щодо забезпечення законності розгляду спорів, пов’язаних з виборами Президента України Вищим адміністративним судом України”, зареєстрований сьогодні у ВР депутатами від БЮТ Оленою ШУСТІК, Анжелою ЛАБУНСЬКОЮ, Сергієм СОБОЛЄВИМ.

Депутати зазначають, що ситуація, яка склалася у Вищому адміністративному суді України, зокрема, “протиправне привласнення” повноважень голови цього суду О.ПАСЕНЮКОМ, видання ним ряду наказів щодо формування у спосіб, непередбачений Законом України “Про судоустрій України”, складу колегій суддів для розгляду спорів, пов’язаних з виборами Президента України, ставить під реальну загрозу визнання легітимними цілої низки судових рішень, ухвалених за позовами до Центральної виборчої комісії, в тому числі і в разі можливого оскарження правомірності рішення останньої щодо встановлення результатів виборів Президента України, другий тур яких, ймовірно, буде призначено на 7 лютого 2010 року.

“Тобто існує реальна загроза конституційному способу формування вищих представницьких органів влади України – виборів Президента України, встановлення результатів народного волевиявлення”, - зазначають депутати.

Зокрема, на їх переконання, О.ПАСЕНЮКОМ порушено передбачений Законом ”Про судоустрій України” порядок утворення судових палат, формування судових колегій для розгляду справ щодо виборчих спорів, створено передумови для втручання у здійснення судочинства у цих справах, ігнорування правових гарантій незалежності суддів. Йдеться про видання ним низки наказів, якими порушено базові правові принципи організації органів судової влади, у тому числі Вищого адміністративного суду України. У цих наказах встановлено, що розподіл скарг у справах, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму (під час їх проведення), здійснюється в порядку черговості кожному із суддів судових складів, утворених окремим розпорядженням голови Вищого адміністративного суду України.

Автори вказують, що розпорядженням від 16 жовтня 2009 року голова ВАСУ визначив перелік суддів цього суду, які розглядають заяви та скарги, пов’язані з виборчим процесом чергових виборів Президента України (усього 20 суддів, які входять до складу різних палат). Цим розпорядженням також встановлено, що у разі необхідності склад судової колегії для розгляду заяв та скарг, пов’язаних з виборчим процесом чергових виборів Президента України, формується особисто головою Вищого адміністративного суду України, а не в порядку автоматизованого розподілу справ, передбаченому відповідними змінами до Кодексу адміністративного судочинства України.

Разом з тим, 22 грудня 2009 року строк повноважень О.ПАСЕНЮКА на посаді голови Вищого адміністративного суду України закінчився.

Народні депутати нагадали, що згідно з частиною п’ятою статті 41 Закону України ”Про судоустрій України”, у разі відсутності голови Вищого адміністративного суду України його обов`язки виконує перший заступник голови суду, а за його відсутності – один із заступників голови суду відповідно до розподілу обов’язків. Однак у порушення вимог частини п’ятої статті 41 Закону України ”Про судоустрій України”, перед закінченням своїх повноважень голови суду 21 грудня 2009 року О.ПАСЕНЮК “видав незаконний наказ ”Про виконуючого обов’язки голови Вищого адміністративного суду України”, яким поклав на себе виконання обов’язків голови Вищого адміністративного суду України з 22 грудня 2009 року до призначення голови Вищого адміністративного суду України в установленому порядку, і з 23 грудня 2009 року протиправно почав виконувати ці повноваження, фактично у непередбачений законом спосіб привласнивши їх”.

Крім того, за словами депутатів від БЮТ, 23 грудня 2009 року О.ПАСЕНЮК, протиправно привласнивши повноваження голови ВАСУ, видав незаконний наказ про скасування наказів першого заступника голови Вищого адміністративного суду України Миколи СІРОША і 25 грудня 2009 року знову видав наказ, яким знову незаконно уповноважив себе на виконання функцій голови Вищого адміністративного суду України.

Депутати також пропонують ВР звернутися до Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України щодо невідкладного проведення перевірки на предмет законності виконання О.ПАСЕНЮКОМ повноважень голови ВАСУ, видання ним низки наказів щодо призначення себе головою цього суду, формування колегій суддів для розгляду і вирішення спорів, пов’язаних проведенням виборів Президента України, головування у складі зазначених колегій і вжити заходів для притягнення його до передбаченої законодавством відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, процедура призначення суддів на адміністративні посади зараз законодавчо не визначена, тоді як термін повноважень призначеного Президентом на посаду голови ВАСУ О.ПАСЕНЮКА закінчився 22 грудня 2009 року.

23 грудня перший заступник голови ВАСУ Микола СІРОШ видав наказ, яким призначив себе в.о. голови ВАСУ.

Між тим 24 грудня Конференція суддів адмінсудів вирішила покласти на О.ПАСЕНЮКА виконання обов`язків голови ВАСУ на період з 22 грудня 2009 року до призначення голови ВАСУ в установленому порядку.

Водночас Рада суддів України 25 грудня скасувала рішення Конференції суддів адміністративних судів про покладення обов`язків голови Вищого адміністративного суду України на О.ПАСЕНЮКА і визнала правомірним наказ про призначення в.о. голови М.СІРОША.

Однак Міністерсов юстиції вважає, що О.ПАСЕНЮК має виконувати повноваження голови ВАСУ до призначення на цю посаду іншу особу.

Крім того, і Генеральна прокуратура заявила 16 січня, що О.ПАСЕНЮК обіймає посаду голови Вищого адміністративного суду на законних підставах.