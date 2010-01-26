Розгляд справи організатора “Еліта-Центр” відбудеться 11 лютого

Печерський районний суд Києва не врахував доводи постраждалих про необхідність дорозслідування кримінальної справи Олександра ВОЛКОНСЬКОГО (ШАХОВА) - одного з організаторів афери «Еліта-Центр», й призначив розгляд справи на 11 лютого 2010 року на 12.00.

Про це оголосив суддя Олег БЄЛОЦЕРКОВСЬКИЙ після того, як суд розглянув клопотання постраждалих інвесторів, повідомили УНІАН у Громадській організації «Центр правозахисту», яка об`єднує інвесторів ”Еліта-Центр”.

Суд також заборонив фото- й відеозйомку в залі суду в ході слухання справи.

«Я вважаю, що таке рішення суду продиктоване політичною кон`юнктурою», - заявив голова правління ГО «Центр правозахисту» Юрій ФЕДОРЕНКО.

За його словами, для правоохоронців зараз дуже важливо скоріше почати суд над організатором дуже гучної афери, продемонструвавши, таким чином, свою ефективність.

«Я не виключаю, що відмовою дорозслідувати справу з метою знайти вкрадені гроші, програмують сценарій неможливості компенсації коштів постраждалим», - зазначив голова ГО «Центр правозахисту».

Як повідомлялося, постраждалі висловлювали невдоволення зусиллями правоохоронних органів із пошуку вкрадених шахраями грошей і клопотали відправити справу на дорозслідування.

Раніше заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Віктор ІЛЬЧУК повідомляв, що гроші, вкрадені організаторами афери у інвесторів, були переправлені в офшорні зони.

«Ми відстежували банківські проводки, але сліди грошових коштів загубилися», - сказав В.ІЛЬЧУК.

16 березня 2009 року Шевченківський райсуд Києва засудив одного з організаторів афери «Еліта-Центр» Ігоря ЦИГАНКА до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними МВС, внаслідок будівельної афери «Еліта-Центр», яку було розкрито в лютому 2006 року в Києві, постраждали 1 тис. 760 осіб. Всього в інвесторів шахрайським шляхом вкрадено понад 100 млн. дол.