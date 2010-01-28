Грошей за неприбраний сніг кияни не дочекаються?

Незважаючи на ініціативи Міністерства з питань житлово-комунального господарства України щодо перерахунку платежів за ненадані або неякісно надані послуги з прибирання снігу, жителі можуть і не дочекатися компенсації від ЖЕКів. Про це пише тижневик «Коментарі:».

На думку видання, місцевій владі особливо невигідно показувати реальні суми, які йдуть на прибирання прибудинкової території. За даними МінЖКГ, сьогодні ця складова доходить до 70% вартості квартирної плати, хоча міністерство вважає, що цілком достатньо було б і 30%. Однак представники житлово-комунального господарства на місцях заперечують таку високу частку послуг з прибирання прибудинкової території в тарифі.

У випадку обов’язкового перерахунку, мешканці самі зможуть переконатися у величезній частці цієї послуги в тарифі. А з огляду на той факт, що з минулого року кожний мешканець має право сам обирати, за які послуги платити, це може призвести до чергової хвилі масових відмов від послуг ЖЕКівських двірників.

Щоб приховати реальні розміри витрат на прибирання, місцева влада може запровадити вибірковий перерахунок тільки для тих, хто погодиться витратити кілька годин свого життя на оформлення відповідних заяв. Адже затверджену форму акту-претензії на місці повинні підписати представники ЖЕКу, а у випадку відмови - потрібно особисто ходити в ЖЕК і вмовляти когось завізувати заяву. А заради 15–40 грн. – стільки за оцінками «Коментарів:» має становити сума місячної компенсації - далеко не кожний погодиться зв’язуватися з бюрократичною машиною.

Крім того, у багатьох містах у тариф входять і винятково «зимові послуги», наприклад, підготовка території для експлуатації в зимовий період (мається на увазі посипання пішохідних доріжок протиожеледичними сумішами), або очищення внутрішньодворових доріг (виходи з парадних, автомобільні під’їзди тощо). Частка цих послуг, розкидана в комунальному тарифі на весь рік, значно менша і зазвичай не перевищує 7–10%. Місцева влада може піти на хитрощі, зменшивши квартплату саме на цю суму.

По-третє, невідомо, за який період проводитиметься перерахунок. Адже навіть якщо Держжитлокомунінспекції зафіксує незадовільний стан дворів на певну дату, то не факт, що згодом ЖЕКи не наполягатимуть, що за кілька днів уже все було прибрано. Навіть у ситуації з Києвом, де неякісне прибирання снігу зафіксували ще в грудні, влада дала попередню згоду на перерахунок тільки за січень цього року.

Зрештою, як пишуть «Коментарі:», місцева влада може реалізувати схему часткового перерахунку, коли роботу двірників оцінять як виконану, скажімо, на 50%, і на стільки ж зменшать цю складову в тарифі.

На думку видання, є ще один найбільш реальний варіант, коли перерахунок просто ніхто не проводитиме, пославшись на нестачу коштів.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня Міністерство з питань житлово-комунального господарства запропонувало Кабінету міністрів України ініціювати проведення перевірок порушень вимог Закону України "Про впорядкування населених пунктів" і за їх результатами зобов`язати житлово-експлуатаційні контори здійснити перерахунок тарифів у зв`язку з ненаданням населенню послуг з прибирання снігу на вулицях міст.

22 січня перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО заявив, що кияни не платитимуть за незадовільне прибирання снігу біля своїх будинків.