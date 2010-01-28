Мін‘юст здійснить гендерно-правову експертизу Кодексу законів про працю

Міністерство юстиції здійснить гендерно-правову експертизу Кодексу законів про працю України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, відповідний наказ підписав міністр юстиції Микола ОНІЩУК.

Під час проведення експертизи фахівці аналізуватимуть положення законів про працю на наявність у них дискримінаційних норм за статевою ознакою. Зокрема, буде проведене дослідження на відповідність положень кодексу основним напрямам державної політики щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, визначених у Законі України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

Експерти також керуватимуться міжнародними нормативно-правовими актами у відповідній сфері та міжнародно-правовими підходами до оцінки чинного законодавства з позиції рівності прав, можливостей, умов та наслідків.

За підсумками експертизи Мін‘юст надасть висновок щодо забезпечення у Кодексі законів про працю принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. У разі встановлення дискримінації за статевою ознакою висновок та рекомендації Мін‘юсту будуть направлені до Верховної Ради України як органу, що ухвалив цей акт.

Передбачається, що результати гендерно-правової експертизи Кодексу законів про працю будуть оприлюднені у грудні 2010 року.

Гендерно-правовову експертизу чинного законодавства та проектів нормативно-правових актів Міністерство юстиції здійснює відповідно до статті 4 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та постанови Кабінету міністрів «Про проведення гендерно-правової експертизи» від 12 квітня 2006 року.