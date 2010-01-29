Питання внесення кандидатури першого заступника міністра не врегульоване?

Питання про можливість вносити кандидатуру першого заступника міністра на затвердження виконуючим обов`язки міністра на законодавчому рівні не врегульоване.

Таку думку висловив у коментарі УНІАН адвокат, керуючий партнер ЮФ «Ілляшев та Партнери» Михайло ІЛЛЯШЕВ.

За його словами, діяльність уряду регулюється Законом «Про Кабінет Міністрів України». Ним визначено статус членів уряду, їхні повноваження, встановлено, що міністри є членами уряду, затверджуються Верховною Радою й складають присягу. Також у законі визначена процедура призначення перших заступників міністра і заступників: рішення приймає Кабмін на своїх засіданнях за поданням міністра.

Відповідно, зазначив адвокат, логіка представників Партії регіонів така: «якщо немає міністра, значить, немає кому зробити подання на призначення першого заступника». Тобто, того, хто виконуватиме обов`язки міністра потрібно вибирати з числа наявних перших заступників.

Водночас М.ІЛЛЯШЕВ підкреслив, що загалом, саме поняття «Виконуючий обов`язки міністра» безумовно, не є синонімом поняття «міністр». Законодавством подібні питання не врегульовані. «Саме з цієї причини в Україні часто йдуть спори про те, в тому числі й щодо того, чи може людина, яка виконує обов`язки міністра, брати участь у засіданні уряду, - він же не є членом уряду, виходячи з визначення поняття «Член Кабінету Міністрів», - зазначив адвокат.

За його словами, є й зворотна логіка: на першого заступника покладено обов`язки міністра. Оскільки міністра немає, а є виконуючий обов`язки міністра – його перший заступник, то він володіє тими ж повноваженнями, що й міністр. Зокрема, право вносити кандидатуру першого заступника міністра на затвердження.

«Обидві логіки мають право на життя – як результат, знову спори, які вирішаться швидше за все в суді. Думаю, в судового позову Партії регіонів є певні перспективи», - вважає М.ІЛЛЯШЕВ.

Він вважає, що якщо визнавати існування такого поняття як «виконуючий обов`язки міністра», то слід змиритися й з тим, що йому належать усі повноваження міністра, у тому числі й право вносити подання про призначення на посаду заступників міністра.

«Проте кращим виходом для країни, є врегулювання подібних питань на законодавчому рівні», - зазначив юрист.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перший заступник голови парламенту Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявив про намір фракції Партії регіонів оскаржити в суді призначення урядом звільненого ВР із посади міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА першим заступником міністра, в.о. міністра внутрішніх справ.