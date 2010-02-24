Більше 100 громадських організацій мають намір оскаржити в суді рішення ВР про скасування місцевих виборів

Представники більше ста громадських організацій з усіх регіонів України мають намір оскаржити в Окружному адміністративному суді Києва рішення Верховної Ради від 16 лютого про скасування запланованих на 30 травня місцевих виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова громадської організації «Громадський форум Івано-Франківська» Юрій СОЛОВЕЙ сьогодні у Києві під час з’їзду регіональних громад за участю громадських організацій.

За його словами, представники громадських організацій мають намір подати колективний позов до Окружного адмінсуду Києва на рішення парламенту щодо скасування місцевих виборів.

У свою чергу голова Комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО зазначив, що в разі, якщо суд не прийме рішення про відміну постанови Верховної Ради, необхідно створювати громадський спротив рішенню ВР щодо відміни місцевих виборів.

Також, на думку О.ЧЕРНЕНКА, необхідно довести до європейських структур те, що Верховна Рада України скасувала місцеві вибори.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Верховна Рада України визнала такою, що втратила чинність, постанову про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів на 30 травня 2010 року. Разом із тим ВР поки що не призначила нову дату їх проведення.