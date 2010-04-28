Жителя Київщини обвинувачують у серійних згвалтуваннях і вбивствах

Генеральна прокуратура України затвердила обвинувальний висновок і направила до суду кримінальну справу за обвинуваченням жителя Київської області К. у скоєнні серійних зґвалтувань, грабежів, розбійних нападів та вбивств жінок на території регіону.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, під час досудового слідства Головне слідче управління МВС України встановило, що обвинувачуваний впродовж 2003-2009 років скоїв злочини щодо 34 жінок, у тому числі 12 умисних вбивств, поєднаних із зґвалтуваннями та заволодінням майна, 1 замах на умисне вбивство.

Наразі обвинувачуваний тримається під вартою в одному із слідчих ізоляторів України. Кримінальну справу направлено для розгляду до Апеляційного суду Київської області.

Як повідомляв УНІАН, 35-річного чоловіка було затримано 28 травня. На той час він обгрунтовано підозрювався у згвалтуванні та вбивстві п’ятьох жінок на території Київської області.