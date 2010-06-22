Опозиція не надала кандидатур в ТСК по розподілу частот

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє, що не може підписати ухвалену парламентом постанову “Про утворення Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування законності прийняття рішень Національною радою з питань телебачення і радіомовлення щодо проведення конкурсів та встановлення переможців конкурсів на отримання (переоформлення) ліцензій на мовлення з використанням відповідних частот у 2005 - 2010 роках”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав під час виступу у Клубі творчої інтелігенції.

«Я не можу підписати постанову, бо представники опозиції не надали свої кандидатури до цієї комісії», - пояснив В.ЛИТВИН.

При цьому він нагадав, що в парламенті є ще один проект постанови щодо створення ТСК з питань розслідування випадків цензури у ЗМІ, тиску на свободу слова в Україні та перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

У зв’язку з цим голова ВР прогнозує, що в разі ухвалення цієї постанови представники іншої сторони, тобто коаліції, можуть не надати своїх представників, і тоді жодна комісія не працюватиме.

В.ЛИТВИН наголосив, що «ми опинилися в глухому куті».

Як повідомляв УНІАН, ВР 18 червня створила слідчу комісію щодо розподілу частот. Відповідний проект постанови зареєструвала 15 червня Інна БОГОСЛОВСЬКА. Головою ТСК обрано І.БОГОСЛОВСЬКУ (позафракційна), заступником голови - Олександра ГОЛУБА (КПУ).

Проект постанови № 6540 Андрія ШЕВЧЕНКА про утворення ТСК з питань розслідування випадків цензури у ЗМІ Верховна Рада розгляне на наступному пленарному тижні (29 червня - 2 липня), оголосив того дня головуючий на засіданні перший віце-спікер Адам МАРТИНЮК.