Затримано підозрюваного в організації вбивства власника київського меблевого ТЦ "4room"

Київ. 2 серпня. УНІАН. В результаті спільної операції працівників Департаменту карного розшуку МВС України та московського підрозділу СОБР у Казані (РФ) затримано підозрюваного в організації вбивства власника київського меблевого торгового центру "4room" Шабаба Алояна.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у місті Києві, під час затримання у підозрюваного було вилучено підробний паспорт громадянина Росії.

Вирішується питання про екстрадицію затриманого до України.

Як повідомляв УНІАН, Ш.Алоян був убитий 2 жовтня 2009 року безпосередньо в будівлі меблевого центру.

Після вбивства поранений кілер не впорався з керуванням машини, на якій тікав з місця злочину, і загинув у ДТП неподалік від меблевого магазина. Другого кілера, громадянина Росії, затримали через декілька днів у Житомирській області.

На місці збройного нападу загинули також двоє співробітників спецпідрозділу МВС «Титан».