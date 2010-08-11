Працівника Миколаївського слідчого ізолятора затримали з наркотиками

Співробітники прокуратури Миколаївської області порушили кримінальну справу стосовно працівника відділу режиму і охорони Миколаївського слідчого ізолятора, який намагався пронести на територію установи наркотичну речовину - ацетильований опій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.

Злочин було виявлено під час перевірки, яку провела прокуратура області. Зокрема, працівники прокуратури з`ясовували, як виконують вимоги законів «Про заходи протидії незаконному обороту наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів і зловживанню ними» і «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» в установах, які мають ліцензії на здійснення діяльності з обороту наркотичних засобів. Правоохоронці відвідали лікувальні установи, а також суб`єкти господарювання, що мають такі ліцензії.

Перевіряючі встановили випадки незаконної видачі рецептів на отримання лікарських наркотичних засобів і сильнодіючих речовин, а також різні порушення ліцензійних умов діяльності.

Перший заступник прокурора Миколаївської області Михайло КУНДЕНКО повідомив, що після перевірки було порушено 14 кримінальних справ. Крім того, органами прокуратури було винесено 77 розпоряджень і подань, зокрема 6 із них - про розгляд питання щодо анулювання ліцензій. Внесено 2 протести, притягнуто до дисциплінарної відповідальності 17 посадовців.