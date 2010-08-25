Мін’юст виніс на обговорення проект закону щодо захисту дітей від сексуальної експлуатації
Зауваження та пропозиції до законопроекту потрібно надсилати впродовж місяця
Міністерство юстиції винесло на громадське обговорення проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту, зазначивши, що це зроблено для забезпечення вивчення та врахування думки громадськості щодо зазначеного законопроекту.
Законопроект розроблено Міністерством юстиції України на виконання статті 9 Закону України «Про міжнародні договори України» та пункту 2 Плану заходів, спрямованих на виконання обов’язків та зобов’язань України, що випливають з її членства в Раді Європи, затвердженого розпорядженням Кабінету міністрів України від 23 липня 2008 року №1002.
Завданням проекту закону є створення законодавчих умов для імплементації Конвенції в Україні, у тому числі шляхом встановлення відповідальності за злочини, пов’язані з сексуальною експлуатацією дітей, врегулювання процесуальних особливостей розслідування справ за участю дітей свідків і потерпілих від цього небезпечного явища та запобігання вчиненню відповідних протиправних дій щодо дітей з боку осіб, які працюють у постійному контакті з дітьми.
Зауваження та пропозиції до законопроекту потрібно надсилати впродовж місяця за адресою: м. Київ, вул. Городецького, 13, Міністерство юстиції України, Департамент міжнародного приватного права і міжнародної правової допомоги. Адреса електронної пошти: intreat@minjust.gov.ua.