Мін’юст виніс на обговорення проект закону щодо захисту дітей від сексуальної експлуатації

Міністерство юстиції винесло на громадське обговорення проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту, зазначивши, що це зроблено для забезпечення вивчення та врахування думки громадськості щодо зазначеного законопроекту.

Законопроект розроблено Міністерством юстиції України на виконання статті 9 Закону України «Про міжнародні договори України» та пункту 2 Плану заходів, спрямованих на виконання обов’язків та зобов’язань України, що випливають з її членства в Раді Європи, затвердженого розпорядженням Кабінету міністрів України від 23 липня 2008 року №1002.

Завданням проекту закону є створення законодавчих умов для імплементації Конвенції в Україні, у тому числі шляхом встановлення відповідальності за злочини, пов’язані з сексуальною експлуатацією дітей, врегулювання процесуальних особливостей розслідування справ за участю дітей свідків і потерпілих від цього небезпечного явища та запобігання вчиненню відповідних протиправних дій щодо дітей з боку осіб, які працюють у постійному контакті з дітьми.

Зауваження та пропозиції до законопроекту потрібно надсилати впродовж місяця за адресою: м. Київ, вул. Городецького, 13, Міністерство юстиції України, Департамент міжнародного приватного права і міжнародної правової допомоги. Адреса електронної пошти: intreat@minjust.gov.ua.