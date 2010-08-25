Урядова програма, спрямована на інформування населення про порядок надання субсидій, провалена

Урядова програма, спрямована на інформування громадськості про порядок надання субсидій, провалена, заявила екс-міністр праці та соціальної політики України, член партії «Батьківщина» Людмила ДЕНІСОВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, за її словами, інформаційна кампанія з оформлення субсидій коштувала Пенсійному фонду України 40 млн. грн., тоді як на останнє підвищення пенсій влада витратила 30 млн. грн.

«З початком нового "сезону" оформлення субсидій стало зрозуміло, що урядова програма, направлена на інформування громадськості про порядок надання субсидії, провалена», - сказала Л.ДЕНІСОВА.

За її словами, на сьогодні ще далеко не всі пенсіонери отримали відповідні листи з роз’ясненнями, а ті, хто їх отримав, не розуміють, що і як там потрібно заповнювати.

Л.ДЕНІСОВА зазначила, що оскільки немає чіткого пояснення, як заповнювати цю декларацію, пенсіонери просто переписують зразок, який вкладений у конверт, і, як правило, пишуть неправильну інформацію.

Також за словами екс-міністра, пенсіонери заповнюють декларацію лише на себе, не включаючи туди цсіх працездатних членів сім’ї, адже уряд розповсюджує інформацію, що кожен пенсіонер отримає субсидію автоматично, без усіляких підтверджень, а це не відповідає дійсності.

"Працівники служб соціального захисту населення повідомляють, що процес отримання субсидій не спростився, а ці інформаційні листи, які розіслані пенсіонерам, ще ускладнили процес, оскільки через масу помилок доводиться заповнювати документи кілька разів. Пенсіонери скаржаться, що, незважаючи на ці інформаційні листівки, їм все одно доводиться йти у служби соціального захисту і стояти там у багатогодинних чергах, щоб отримати консультацію та оформити документи на необхідну субсидію", - зауважила екс-міністр праці та соціальної політики.

Вона поінформувала, що за субсидіями звернулось менше людей, ніж очікувала влада, й урядовці цим хизуються. У той же час Л.ДЕНІСОВА зазначила, що зараз пора відпусток, до того ж, ще не всім прийшли нові квитанції за комунальні послуги, тому люди розслаблені та відкладають процедуру оформлення субсидій на потім.

"Я раджу не зволікати і вже зараз іти отримувати консультації і оформляти документи на субсидії. Адже ті гроші, які закладались у бюджет 2010 року, розраховані на меншу кількість сімей, які претендують на субсидію. З підвищеними тарифами на газ закладеного ресурсу не вистачить. Тому люди повинні бути готовими, що субсидію отримають далеко не всі, хто її потребує», - зазначила Л.ДЕНІСОВА.