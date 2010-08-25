Київрада звернулася до ВР щодо можливості ліквідації в Києві районних рад

Київська міська рада звернулася до Верховної Ради України щодо внесення змін до Закону «Про столицю України – місто-герой Київ» щодо можливості утворення чи не утворення районних рад.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке звернення проголосували 65 депутатів Київради.

Зокрема, у зверненні йдеться, що Конституційний Суд України у своєму рішенні від 2001 року дав висновок, що районні ради не є обов’язковою складовою системи місцевого самоврядування в Києві.

«Таким чином, відповідно до положень Закону «Про столицю України – місто-герой Київ», територіальна громада міста Києва та Київська міська рада наділені меншими можливостями у вирішенні питань місцевого значення у порівнянні з іншими територіальними громадами та міськими радами міст з районним поділом, що не повністю узгоджується із положеннями ч. 4 ст. 4 Європейської хартії місцевого самоврядування, яка закріплює, що надані органам місцевого самоврядування повноваження повинні бути, як правило, повними», - підкреслюється у зверненні.

Як зазначено у пояснювальній записці до звернення, метою його прийняття є ініціювання розгляду парламентом питання удосконалення існуючого правового статусу місцевого самоврядування у м. Києві.