Асамблея громадських організацій малого і середнього бізнесу України та партнерських асоціацій бізнесу висловлює підтримку руху «Стоп цензурі».

Про це йдеться у Відкритому листі Асамблеї.

За словами авторів листа, “в останні місяці в Україні відбувається порушення основних прав громадян України, основним з яких є право на повну та неупереджену інформацію. В умовах тотальної економічної кризи саме хороша робота ЗМІ дозволяла суспільству адекватно реагувати на нові виклики, оцінювати дії урядових структур, а бізнес мав змогу хоча б в загальних рисах планувати свою роботу”.

Сьогодні ж, вважають в Асамблеї громадських організацій малого і середнього бізнесу, “над свободою інформації в Україні навис Дамоклів меч”.

“Ми маємо на увазі монополізацію ефірного простору, підготовку провідними національними каналами звіту про події з наперед готовими текстами (знімається лише відео), перспективу позбавлення частот і ліцензій провідних інформаційних каналів, арешт майна та перевірки інших, які видаються владі не надто помічними у боротьбі за електорат”, - йдеться у Відкритому листі.

Також, за словами авторів листа, “зникнення та побиття журналістів знову стало звичним рядком у щоденних новинах”, “рейдерство стало невід’ємною ознакою вітчизняного інформаційного ринку”, “звичною стає неповага представників влади до журналістів”.

Як констатується у Відкритому листі, “у відповідь на звернення журналістських організацій представники влади твердять у завчений спосіб популістичні гасла, а тим часом планомірно перебудовують інформаційне поле під свої потреби”.

Відтак Асамблея громадських організацій малого і середнього бізнесу заявляє про свою цілковиту підтримку руху «Стоп цензурі» та готовність малого та середнього бізнесу України до спільних дій з рухом «Стоп цензурі» на захист свободи слова в Україні.

***Громадський рух «Стоп цензурі!» створено 21 травня 2010 року. Рух є неформальним об’єднанням журналістів, що було створене як відповідь на утиски свободи слова в Україні. Це об’єднання – ініціатива українських журналістів і медійних громадських організацій щодо відстоювання свободи слова, запобігання встановленню цензури в Україні, унеможливлення перешкоджанню професійній діяльності журналістів і порушення професійних стандартів при висвітленні суспільно-політичних питань.

Громадський рух «Стоп цензурі!» не підтримує жодну політичну силу, не фінансується політичними партіями.