Депутат фракції «Блок Юлії Тимошенко» у Київській міській раді, голова Комісії міськради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ цікавиться в очільників Партії регіонів, чому райради в Києві ліквідовують, а в Донецьку – ні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутатської фракції «Блок Юлії Тимошенко» у Київраді.

За словами О.БРИГИНЦЯ, “у своїй аргументації щодо необхідності ліквідувати районні у м. Києві ради Партія регіонів широко використовує риторику про те, що «в жодному великому місті України, зокрема в Донецьку, немає такого поняття як районні ради”. Однак, за словами депутата, “регіонали не знають що робиться в Донецьку”.

О.БРИГИНЕЦЬ проінформував колег з Партії регіонів, що в Донецьку, окрім Донецької міської ради, існує ще 11 місцевих рад (у Києві їх 10), до складу яких входять 450 депутатів. Крім того, на сьогодні в Донецьку йде обговорення збільшення кількості депутатів у місцевих радах, а не їх скорочення чи ліквідація.

«Регіонали, напевно, хотіли сказати, що Київ має брати приклад з Донецька – якщо райради ліквідовано там, то їх не має бути і в Києві. А вийшло, що право донеччан бути обраним, ніхто не ліквідовує, а киян – так...”, - говорить О.БРИГИНЕЦЬ.

“Невже це свідчення того, що для регіоналів мешканці Донецька – громадяни першого сорту, а Києва – другого? Мене обурює той факт, що Партія регіонів застосовує одну мораль і підходи, для своїх, донецьких, і зовсім іншу, для чужих, в тому числі і киян», - пояснив столичний депутат.

Він зауважив, що Партія регіонів застосовує свідому брехню під час аргументації своїх вчинків. Спроба ліквідувати районні ради у Донецьку наштовхнулася на протести як донеччан, так і самих партійців-регіоналів.

«Для мене залишається загадкою, що думають донеччани, які точно знають, що в їхньому місті функціонують райради, коли чують заяви київських регіоналів, про те, що райрад в Донецьку немає. Може й вони вже доходять висновку, що регіонали брехуни?», - запитує О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат нагадав, що в Києві населення та бюджет міста більш як утричі більші, ніж у Донецьку. Тобто, виходячи з «донецьких стандартів», у Києві, окрім Київради, має бути приблизно 35 інших місцевих рад загальною кількістю депутатів понад півтори тисячі. Натомість в Києві лише 10 рад, до складу яких входить близько 600 депутатів, зазначив представник БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня 2010 року Київська міська рада звернулася до Верховної Ради щодо внесення змін до Закону «Про столицю України – місто-герой Київ» про можливість ліквідації районних рад у столиці.

Після прийняття рішення голова фракції Партії регіонів у Київраді Олексій ОМЕЛЬЯНЕНКО заявив, що ліквідація районних рад у Києві дозволить оптимізувати систему управління столицею.

Як повідомила прес-служба Київської міської організації ПР, О.ОМЕЛЬЯНЕНКО відзначив важливість і своєчасність звернення депутатського корпусу Київради до депутатів Верховної Ради України про доцільність діяльності в Києві районних рад.

«В жодному великому місті України – чи то Харкові, Одесі, Донецьку, Дніпропетровську - немає такого поняття, як районні ради», - сказав він.

При цьому він стверджував, що рішення сесії Київради не пов`язане з тим, що в країні очікуються вибори до місцевих ради. «Політичної складової тут немає», - сказав О.ОМЕЛЬЯНЕНКО.

Довідка УНІАН. На сьогодні деякі міста в Україні відмовилися від функціонування районних рад. Так, 19 листопада 2009 року Черкаська міська рада прийняла рішення № 5-226 «Про нестворення районних в місті Черкаси рад». Проте 25 травня 2010 року Сосновський районний суд м. Черкаси відмінив це рішення, визнавши його протиправним.

Крім того, 25 листопада 2009 року Харківська міська рада прийняла рішення про те, що районні ради міста більше не створюватимуться після закінчення строку повноважень діючих. Ліквідацію райрад в Харкові підтримали 80 депутатів, «проти» проголосували 9 депутатів.

27 липня 2010 року в Маріуполі була ліквідована остання в місті Іллічівська районна рада, хоча згідно з законодавством районні ради не можуть бути розформовані пізніше, ніж за шість місяців до місцевих виборів.