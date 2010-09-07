ВРЮ внесе подання про звільнення двох суддів

Вища рада юстиції внесе подання про звільнення двох суддів у зв’язку з набуттям законної сили обвинувальними вироками судів стосовно них.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВРЮ, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні Вищої ради юстиції.

Зокрема, за поданням голови Верховного Суду України Василя ОНОПЕНКА від 16 липня 2010 року ВРЮ прийняла рішення про внесення подання Президентові України про звільнення Олексія ГРИБА з посади судді Радомишльського районного суду Житомирської області.

За рекомендацією кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Житомирського апеляційного округу від 25 червня 2010 року Вища рада юстиції внесе подання до Верховної Ради України про звільнення Віталія ВЕЛЬГУСА з посади судді Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області.