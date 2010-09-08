Компанія Vanco Prykerchenska й уряд України до кінця вересня підпишуть мирову угоду

Компанія Vanco Prykerchenska і уряд України до кінця вересня підпишуть мирову угоду.

Про це пише газета «Дело» (№131) з посиланням на джерело в Кабінеті Міністрів.

Те, що відповідні переговори перебувають в завершальній стадії, також підтвердив міністр охорони навколишнього середовища Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

У Vanco хід переговорів учора коментувати відмовилися, відзначивши, що вони проходять в «робочому режимі». Проте раніше глава Vanco Prykerchenska Джім БАУН у коментарі «Делу» висловлював упевненість у тому, що справа завершиться підписанням мирової угоди з урядом Миколи АЗАРОВА. Зокрема Дж.БАУН відзначив, що Кабмін не має ні юридичних, ні економічних причин відмовлятися від партнерських відносин немає.

Як повідомлялося, компанії Vanco, з якою уряд Віктора ЯНУКОВИЧА в 2007 році підписав угоду про розробку Прикерченської ділянки шельфу Чорного моря, не вдалося реалізувати свої плани. Юлія ТИМОШЕНКО, очоливши уряд наприкінці 2007-го, оприлюднила дані, за якими засновниками Vanco Prykerсhenska виявилися 4 двадцятирічних студентки. У команді Ю.ТИМОШЕНКО були упевнені, що за юними «інвесторами» стоять потужніші гравці.

Побоюючись того, що Кабмін Ю.ТИМОШЕНКО виконає свої погрози і розірве угоду, власники Vanco зважилися розкрити інформацію про своїх партнерів. Як виявилося, з українського боку партнером Vanco виступала компанія, що об`єднує енергетичні активи Ріната АХМЕТОВА, - ДТЕК. Крім Р.Ахметова, фінансувати проект збиралися російський бізнесмен Євген НОВІЦЬКИЙ і якась компанія Integrum Technologies Ltd. Остання нібито представляє інтереси великого австрійського інвестхолдингу.

Проте Мінприроди все таки відмінило для Vanco спеціальний дозвіл на розробку родовищ у Чорному морі. А протистояння перейшло до міжнародних судів.

17 липня 2008 року Vanco почала арбітражний процес проти України в Арбітражному суді Стокгольма. При цьому з самого початку розгляду в компанії відзначали, що для них буде оптимальним мирове вирішення конфлікту. «Ми надалі відкриті до діалогу з урядом України для вирішення питань, які стосуються угоди. Проте ми також вирішили використати право на захист наших інвестицій через Арбітражний інститут Стокгольма», - відзначив тоді Джім БАУН. Проте, Кабмін Ю.ТИМОШЕНКО йти на переговори з інвестором відмовлявся. «Україна не просто виграє цю справу, а виграє дуже переконливо», - запевняла тоді Ю.ТИМОШЕНКО, коментуючи інформацію про те, що Vanco звернулася з позовом до міжнародного суду.

У березні Стокгольмський суд почав розгляд спору між Vanco і Україною. Остаточне рішення суд мав ухвалити у вересні-жовтні цього року. Переломний момент в конфлікті наступив після президентських виборів, коли у владу повернулася команда Віктора ЯНУКОВИЧА. Новий уряд заявив, що готовий вести переговори з компанією щодо укладення мирної угоди. Зокрема, в червні перший віце-прем`єр Андрій КЛЮЄВ заявив, що контракт з Vanco буде відновлено. «Те рейдерство, яке було з боку попереднього Кабінету Міністрів, нічим не виправдане. Ми підірвали авторитет України перед усіма міжнародними інвесторами», - пояснив перший віце-прем`єр.

У липні стало відомо, що позивач припинив на три місяці арбітражний процес у суді Стокгольма і почав переговори щодо мирного врегулювання спору навколо розриву угоди про розробку Прикерченської ділянки шельфу Чорного моря.

Як відзначило джерело «Дела» в уряді, переговори повинні завершитися до кінця вересня, внаслідок чого Кабмін планує підписати з Vanco мирової угоди.