ВР врегулювала порядок призову військовозобов’язаних на збори

У Кабміну забрано таке право

Верховна Рада України врегулювала порядок призову військовозобов’язаних на навчальні збори. Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в цілому закону “Про внесення змін до статті 20 Закону України “Про Кабінет міністрів України” проголосували 230 народних депутатів з 286 зареєстрованих в сесійній залі. Закон розроблено Міністерством оборони України з метою врегулювання порядку призову на навчальні збори військовозобов’язаних. Зокрема, у Кабміну забрано право здійснювати заходи щодо забезпечення навчальних зборів.

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