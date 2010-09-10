ВР врегулювала порядок призову військовозобов’язаних на збори
09:18, 10 вересня 2010Право
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У Кабміну забрано таке право
Верховна Рада України врегулювала порядок призову військовозобов’язаних на навчальні збори.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в цілому закону “Про внесення змін до статті 20 Закону України “Про Кабінет міністрів України” проголосували 230 народних депутатів з 286 зареєстрованих в сесійній залі.
Закон розроблено Міністерством оборони України з метою врегулювання порядку призову на навчальні збори військовозобов’язаних.
Зокрема, у Кабміну забрано право здійснювати заходи щодо забезпечення навчальних зборів.
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