Оголошено в розшук чиновника земресурсів Броварського району

За поданням прокуратури Київської області міліцією і СБУ за сприяння незаконному виділенню більш як 200 га землі на острові Муромець на Дніпрі розшукується виконуючий обов`язки начальника управління земельних ресурсів Броварського району.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив прокурор Київської області Олександр ГАРДЕЦЬКИЙ.

”Порушено кримінальну справу стосовно конкретної людини, яка втекла відразу, і її оголосили в розшук. Це в.о. начальника управління земельних ресурсів”, - сказав прокурор, додавши, що цей чиновник - ”один із тих, хто несе відповідальність за незаконне виділення землі”.

При цьому О.ГАРДЕЦЬКИЙ зазначив, що після того, як чиновника буде затримано, справу відразу ж передадуть до суду.

”Після встановлення місцезнаходження людини, оголошеної в розшук, до 15 жовтня справу буде передано до суду”, - сказав прокурор.

Водночас О.ГАРДЕЦЬКИЙ зазначив, що по 2 га землі на острові було виділено на 110 підставних осіб.

”Це прості фізичні особи, і якби вони звернулися самі по собі (за отриманням земельної ділянки в цьому місці - УНІАН), вони ніколи б її не одержали. За ними стоять певні особи, які здійснюють тиск на прокуратуру в розслідуванні цієї справи”, - заявив прокурор Київської області.

Разом з тим він не уточнив, кого саме має на увазі, пославшись на таємницю слідства.