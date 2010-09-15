Українська Гельсінська спілка вступилася за побитого правозахисника

Українська Гельсінська спілка з прав людини вимагає об’єктивного розслідування обставин жорстокого побиття в приміщенні Херсонського обласного музично-драматичного театру ім. М.Куліша, де проходив звіт міського голови Херсона Володимира САЛЬДО, члена правління Української Гельсінської спілки з прав людини, голови відділення Комітету виборців України Дементія БІЛОГО.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила член правління Української Гельсінської Спілки з прав людини (УГСПЛ), президент Херсонського обласного Фонду милосердя та здоров’я Алла ТЮТЮННИК.

За її словами, учора в Херсонському драмтеатрі проходив звіт міського голови В.САЛЬДО, який втретє збирається балотуватися на цю посаду від Партії регіонів. «Оголошення про звіт не було ні в ЗМІ, ні на сайті міськради. Ходили чутки, що деяким обраним роздають запрошення. Лідери громадських організацій запрошень не отримали», - сказала А.ТЮТЮННИК.

Як повідомила правозахисниця, у драмтеатр пускали тільки тих, у кого були запрошення. Д.БІЛИЙ намагався пройти спочатку як громадянин і виборець, потім як журналіст ”Політичної Херсонщини” - за посвідченням. Але ні його, ні інших громадських лідерів не пропускали. «Тільки коли втрутився заступник голови облдержадміністрації, їм вдалося пройти в залу, де більшість місць займали працівники міськвиконкому», - розповіла вона.

Як зазначила А.ТЮТЮННИК, коли В.САЛЬДО почав виступати, з’ясувалося, що охоронці в цивільному не пропускають до театру двох депутатів міськради, опозиційних до міського голови. «Дементій спробував переконати охоронців, що це - протизаконно, їх треба пропустити, бо міський голова підзвітний і виборцям, і депутатам. Його не послухали. Тоді Дементій пішов на середину залу, взяв мікрофон і зажадав, аби САЛЬДО зупинився й дав розпорядження впустити всіх людей, які хочуть почути його звіт. Він повторював це кілька разів, доки САЛЬДО зупинився, але його модератор тут же звернувся до присутніх у залі: ”Давайте підтримаємо нашого мера”, - і більшість почала аплодувати», - розповіла правозахисниця.

За її словами, після цього Д.БІЛОГО виштовхали у фойє, там троє дужих чоловіків у цивільному заламали йому руки, а один бив по обличчю й голові. «Міліція стояла й спостерігала. А коли Дементій вирвався й замахнувся, щоб дати здачі, фотоапарат, який висів у нього на руці, влучив у лоба тому, хто його бив, і розсік шкіру», - повідомила А.ТЮТЮННИК. Потерпілого доставили в лікарню.

Дружина Д.БІЛОГО Галина БАХМАТОВА та колеги, які були в залі, прибігли у фойє під час бійки й дещо встигли зняти на відео, яке вони розмістили в інтернеті. У Д.БІЛОГО все обличчя було в червоних плямах.

Після цього, як розповіла УНІАН А.ТЮТЮННИК, Д.БІЛИЙ дав свідчення міліції, але йому ставало дедалі гірше, викликали ”швидку допомогу”, а в лікарні йому поставили діагноз ”внутрішньочерепна травма і струс мозку середньої тяжкості”.

«Бив явно ”спеціаліст”, бо червоні плями на обличчі через годину зійшли, і вже зараз ніяких зовнішніх слідів побиття немає. Лікарі наполягають, аби Дементій залишався в лікарні під наглядом”, - додала правозахисниця.

Сьогодні Українська Гельсінська спілка з прав людини розіслала звернення з вимогою швидкого, незалежного розслідування побиття Дементія БІЛОГО. ”Оскільки до побиття очевидно причетні місцеві чиновники, на наше переконання, це розслідування місцевою міліцією навряд чи буде незалежним. Ми вимагаємо від центральних органів влади забезпечити об’єктивне розслідування прилюдного побиття відомого правозахисника”, - сказано в заяві УГСПЛ.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня в Херсоні звітував міський голова Володимир САЛЬДО. До приміщення пропускали виключно за перепустками. Водночас, охоронці не впустили в театр опозиційних депутатів міськради Віталія БОГДАНОВА і Олександра ЛЕЩЕНКА.

Перед будівлею драмтеатру зібралися близько 200 людей з плакатами «Тайна вечеря Сальдо», «Секрети від громади», «Вимагаємо гласності». Також пікетувальники скандували «Сальдо геть!»

Міський голова потрапив до будівлі театру через службовий вхід.

Міський голова Херсона очолює міську організацію Партії регіонів і є найвірогіднішим кандидатом від ПР на посаду мера обласного центра на жовтневих місцевих виборах.