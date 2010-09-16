Генпрокуратури України і Росії підписали Угоду про співпрацю

Угоду про співпрацю між Генеральними прокуратурами України і Росії підписано сьогодні в Москві в рамках Координаційної ради генеральних прокурорів країн СНД.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив перший заступник генерального прокурора України Віктор ПШОНКА.

Він відзначив, що ця угода деталізує і оновлює положення Мінської конвенції 1993 року. За словами В.ПШОНКИ, документ передбачає надання правової допомоги в питаннях екстрадиції громадян, виконанні слідчих доручень і багатьох інших питаннях.

Головна особливість нинішнього документа – тепер у ньому документально закріплена можливість обміну матеріалами на стадії дослідчих дій, а також можливість розгляду заяв і звернень громадян однієї країни на території іншої.

В.ПШОНКА також повідомив, що делегація Генеральної прокуратури України взяла участь в засіданні Координаційної ради генеральних прокурорів країн СНД.

«Відбулося засідання координаційної ради генеральних прокурорів незалежних держав. У ньому взяли участь представники 9 країн», - сказав він.

За його словами, було відпрацьовано 14 питань, які важливі для співпраці країн у галузі права.

В.ПШОНКА відзначив, що делегація України підписала рішення за всіма 14 питаннями, зокрема, деякі були ініційовані Україною.

За його словами, ці рішення спрямовані на боротьбу з організованою злочинністю, торгівлею людьми, наркобізнесом, нелегальною міграцією, а також передбачена взаємодія держав і правоохоронних органів у правовій галузі.

Генпрокуратуру України представляють перший заступник генерального прокурора В.ПШОНКА і заступник генерального прокурора Євген БЛАЖІВСЬКИЙ.