Світовий Конгрес Українців заступився за історика Забілого

Світовий Конгрес Українців (СКУ) просить Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА пояснити репресивні дії СБУ стосовно історика, директора Національного меморіалу “Тюрма на Лонцького” у Львові Руслана ЗАБІЛОГО.

Це випливає з “Листа Світового Конгресу Українців до Президента Віктора Януковича у справі директора Національного меморіалу “Тюрма на Лонцького” Руслана Забілого”, текст якого, датований 16-м вересня, має УНІАН.

Вищий координаційний орган українців діаспори, зокрема, згадуючи несанкціоноване затримання історика працівниками СБУ, вилучення його особистих речей і матеріалів досліджень, висловлює глибоке занепокоєння діями спецслужби.

“СКУ закликає Вас (Президента України – УНІАН) розглянути справу Руслана ЗАБІЛОГО та з’ясувати дії СБУ, які викликають велике занепокоєння в Україні та у діаспорі. З огляду на критичність цієї ситуації просимо відповісти на наш лист до 27 вересня 2010 року”, – йдеться у листі.

Як повідомляв УНІАН, директора меморіалу «Тюрма на Лонцького» Руслана ЗАБІЛОГО 8 вересня затримали у Києві працівники СБУ. Його звинуватили у тому, що він нібито хотів передати третім особам матеріали, що становлять державну таємницю. У Р.ЗАБІЛОГО вилучили персональний ноутбук та цифрові носії.

Також СБУ провела обшук у кабінетах працівників музею “Тюрма на Лонцького” у Львові, де вилучила два ноутбуки, один жорсткий диск, паперові копії історичних документів, а також відео-свідчення дисидентів, записані дослідниками протягом 2009-2010 років.

9 вересня СБУ розповсюдила повідомлення про порушення кримінальної справи за фактом готування до розголошення співробітником СБУ відомостей, що становлять державну таємницю.

Також у СБУ назвали абсурдними заяви про несанкціонований обшук в музеї «Тюрма на Лонцького». Зокрема, як підкреслюється в повідомленні, саме СБУ була ініціатором відкриття Меморіально-дослідницького комплексу пам’яті жертв окупаційних режимів. До цього часу музей перебуває на балансі СБУ, утримується за рахунок бюджету СБУ, його працівники, у тому числі його директор Р.ЗАБІЛИЙ, отримують зарплату в СБУ, зазначається у повідомленні. “Більше того, сама назва - Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» Служби безпеки України – підкреслює зазначене вище”, - наголосили в СБУ.

Як пояснили у відомстві, 13-14 вересня у приміщеннях УСБУ у Львівській області, в яких розташовані структурні підрозділи музею, у рамках розслідування кримінальної справи за фактом готування до розголошення співробітником СБУ відомостей, що становлять державну таємницю, було проведено огляд місця події.

В СБУ підкреслили, що кримінальну справу порушено не стосовно Р.ЗАБІЛОГО, а за фактом дій.