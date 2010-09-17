Затверджено нове Положення про порядок помилування

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ затвердив нове Положення про порядок здійснення помилування.

Текст відповідного указу від 16 вересня розміщено на офіційному сайті глави держави.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Згідно з положенням, передбачається, що помилування засуджених здійснюється у вигляді заміни довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк не менше двадцяти п`яти років, повного або часткового звільнення від відбування як основного, так і додаткового покарання, заміни покарання або невідбутої його частини більш м`яким покаранням.

Право клопотати про помилування має особа, яка: засуджена судом України і відбуває покарання в Україні; засуджена судом іноземної держави і передана для відбування покарання в Україні без умови про незастосування помилування, вирок суду щодо якої приведено у відповідність із законодавством України; засуджена в Україні і передана для відбування покарання іноземній державі, якщо ця держава погодилася визнати і виконати прийняте в Україні рішення про помилування.

Крім того, клопотання про помилування може бути подано після набрання вироком законної сили, а при розгляді справи в касаційному порядку - після прийняття рішення відповідним судом. У випадку засудження особи до довічного позбавлення волі, клопотання про її помилування може бути подано після відбуття нею не менше двадцяти років призначеного покарання.

Також в положенні зазначається, що під час розгляду клопотання про помилування враховуються ступінь тяжкості вчиненого злочину, строк відбутого покарання, особа засудженого, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, поведінка і ставлення особи до праці до засудження та в установах й інших органах виконання покарань, стан відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди та інші обставини, думка адміністрації установи виконання покарань або іншого органу, який виконує покарання, спостережної комісії, служби у справах неповнолітніх, місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, громадських організацій, трудових колективів тощо про доцільність помилування.

Положення передбачає, що клопотання про помилування і підготовлені Управлінням матеріали попередньо розглядаються Комісією при Президентові України у питаннях помилування. Комісія утворюється Президентом України у складі голови, двох заступників голови і членів Комісії. Одним із заступників голови Комісії є за посадою керівник Управління. Обов`язки секретаря Комісії виконує один із членів Комісії. Рішення Комісії приймаються шляхом голосування більшістю присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

У разі відхилення Комісією клопотання про помилування повторне клопотання щодо особи, засудженої до довічного позбавлення волі, за відсутності нових обставин, що заслуговують на увагу, може бути внесено на розгляд Комісії не раніш як через п`ять років, а щодо інших засуджених - не раніш як через рік із часу відхилення попереднього клопотання. Повторне клопотання, що надійшло до закінчення цих строків, повертається заявникові з відповідним роз`ясненням.

Згідно з цим Указом Президента «Про Положення про порядок здійснення помилування», визнано такими, що втратили чинність, Укази Президента України від 19 липня 2005 року № 1118 «Про Положення про здійснення помилування» та від 28 вересня 2009 року № 768 «Про внесення зміни до Положення про здійснення помилування».