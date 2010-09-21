Сьогодні ВР планує привести до присяги чотирьох суддів КС

Фракція Партії регіонів просить ВР якомога скоріше розглянути питання щодо приведення до присяги нових суддів Конституційного суду.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним проханням під час погоджувальної ради звернувся лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Він нагадав, що з’їздом суддів було ухвалене рішення про затвердження нових суддів КС. У той же час, зауважив О.ЄФРЕМОВ, вони на даний час продовжують працювати на своїх попередніх місцях роботи у судах різних інстанцій.

«Тому нам потрібно пройти процедуру, звільнити їх з посад, що вони займають, і привести до присяги як суддів Конституційного суду, аби не зупиняти роботу Конституційного суду», - сказав О.ЄФРЕМОВ. Він зауважив, що вся ця робота може бути зроблена вже у вівторок.

У свою чергу, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зазначив, що це питання буде розглянуте як тільки комітет підготує його для винесення до сесійної зали. При цьому голова комітету ВР з питань правосуддя Сергій КІВАЛОВ зауважив, що сьогодні відбудеться засідання комітету, на якому планується розглянути питання про звільнення з раніше займаних посад тих суддів, які були обрані суддями КС.

«Процедури ми дотримуємося, у 12 год. відбудеться засідання Ради юстиції, а о 17 год. – засідання комітету. Тут проблем не буде», - сказав він.

Тому, за словами С.КІВАЛОВА, цілком можна було б розглянути 21 вересня питання щодо приведення до присяги чотирьох суддів КС та двох членів Вищої ради юстиції.