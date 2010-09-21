Сьогодні ВР планує привести до присяги чотирьох суддів КС
Якомога скоріше
Фракція Партії регіонів просить ВР якомога скоріше розглянути питання щодо приведення до присяги нових суддів Конституційного суду.
Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним проханням під час погоджувальної ради звернувся лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.
Він нагадав, що з’їздом суддів було ухвалене рішення про затвердження нових суддів КС. У той же час, зауважив О.ЄФРЕМОВ, вони на даний час продовжують працювати на своїх попередніх місцях роботи у судах різних інстанцій.
«Тому нам потрібно пройти процедуру, звільнити їх з посад, що вони займають, і привести до присяги як суддів Конституційного суду, аби не зупиняти роботу Конституційного суду», - сказав О.ЄФРЕМОВ. Він зауважив, що вся ця робота може бути зроблена вже у вівторок.
У свою чергу, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зазначив, що це питання буде розглянуте як тільки комітет підготує його для винесення до сесійної зали. При цьому голова комітету ВР з питань правосуддя Сергій КІВАЛОВ зауважив, що сьогодні відбудеться засідання комітету, на якому планується розглянути питання про звільнення з раніше займаних посад тих суддів, які були обрані суддями КС.
«Процедури ми дотримуємося, у 12 год. відбудеться засідання Ради юстиції, а о 17 год. – засідання комітету. Тут проблем не буде», - сказав він.
Тому, за словами С.КІВАЛОВА, цілком можна було б розглянути 21 вересня питання щодо приведення до присяги чотирьох суддів КС та двох членів Вищої ради юстиції.