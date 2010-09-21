У Севастополі порушено справу проти чиновника РДА
09:17, 21 вересня 2010Право
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Причина в принципі банальна - хабар
Прокуратурою Севастополя порушено кримінальну справу стосовно начальника управління економіки Нахімовської районної адміністрації Севастополя, який вимагав від підприємця винагороду за забезпечення незаконної торгівлі на об`єктах виносної торгівлі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, посадовця було затримано одразу після одержання хабара, суму якого поки не називають.
Також у відомстві зауважили, що посадовець перевіряється на можливу причетність ще до двох аналогічних ”подій”.
Кримінальну справу було порушено 9 вересня.
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