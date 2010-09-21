АМК закликає Київську область обнародувати тарифи

Антимонопольний комітет України закликає владу Київської області розробити і прийняти порядок встановлення і обнародування тарифів на централізоване опалення і гаряче водопостачання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник голови АМК Олена ЧЕРНЕЛЕВСЬКА сьогодні під час круглого столу «Дотримання порядку встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги в Київській області».

Вона нагадала, що до створення Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг (НКРРКП) за місцевими органами самоврядування залишили затвердження тарифів на послуги з централізованого опалення і гарячого водопостачання, а за НКРРКП – формування тарифу на теплову енергію (за 1 Гкал). Тому у разі підвищення однієї зі складових тарифів (ціни на газ) населення має бути поінформоване про зміни тарифів, а також про всі його складові, для чого передбачено проведення громадського обговорення.

За інформацією в.о. голови Київського обласного відділення АМК Володимира ВИСОТІНА, в першому півріччі 2010 року АМК притягнув до відповідальності шість природних монополістів у Київській області за зловживання монопольним становищем під час установлення комунальних тарифів («Фастовводоканал», «Таращатепломережа», «Тетіївтепломережа», «Бучатепломережа» і Бориспільську «Райтепломережу»).

Зокрема, виконавці послуг не дотримувалися порядку затвердження тарифів, а споживачеві повідомляли про змінені тарифи після введення їх в дію.

При цьому почастішали випадки встановлення тарифів без отримання висновку Держінспекції з контролю цін, як того вимагає законодавство (у Київській області висновки не одержали 8 підприємств).

У комітеті також зазначили, що в більшості випадків інформація про зміну тарифів в ЗМІ публікується після затвердження нової вартості тарифів, а слухання не проводяться або проводяться формально, що призводить до непрозорого процесу формування тарифів і утиску інтересів споживачів.

«У Київській області практично відсутній порядок обнародування інформації про зміни тарифів на житлово-комунальні послуги і проведення відкритих слухань», - сказала О.ЧЕРНЕЛЕВСЬКА.

У свою чергу, заступник голови Київської обласної державної адміністрації Володимир МАКСИМЕНКО звернув увагу на те, що процедура затвердження тарифів з отриманням висновку Держкомісії з контролю цін, обнародуванням і проведенням громадських слухань триває 3 місяці, в цей час населення платить за старими тарифами, а комунальні підприємства зазнають збитків.

Представники районних адміністрацій Київської області висловили думку, що з урахуванням узгодження і регуляторних процедур, які необхідно пройти після затвердження ціни на 1 Гкал тепла, терміни затвердження тарифів затягнуться на півроку.

Керівництво міст області вважає, що для того щоб скоротити цей термін, необхідно віддати НКРРКП право централізовано встановлювати тарифи тепло не тільки за 1 гігакалорію, але й в розрахунку за 1 кв. м опалювальної площі та 1 куб. м гарячої води.