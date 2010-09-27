Проскурня закликає покласти край “схемам” в Одеській опері

Екс-генеральний директор Одеського театру опери та балету, режисер Сергій ПРОСКУРНЯ закликає вище керівництво держави покласти край “корупційним схемам” у цьому театрі.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

С.ПРОСКУРНЯ наголосив, що після свого призначення у 2009 році генеральним директором Одеської опери він стикнувся із саботажем його роботи з боку адміністративної частини театру, очолюваної заступником директора з основної діяльності Світланою ХОЛДЕНКО. За словами С.ПРОСКУРНІ, цей саботаж ставав дедалі відчутнішим після того, як він занурювався у внутрішні проблеми театру, чим більше ставив питань, особливо у фінансовій сфері.

Він підкреслив, що після подання міністру культури аналітичної довідки і, паралельно, відповідних документів у прокуратуру Одеської області про фінансові порушення в театрі, адміністративні працівники, яких С.ПРОСКУРНЯ відкрито звинуватив у саботажі та корупції, почали виводити на мітинги частину колективу. “Тоді я зрозумів, що це просто розправа над людиною, яка просто хоче навести порядок в державному закладі культури”, - наголосив режисер.

Він стверджує, що С.ХОЛДЕНКО вдалось втягнути у цей конфлікт навіть тодішнього прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО, яка, за словами, С.ПРОСКУРНІ, не розібравшись, стала на бік тих, з ким він боровся. Режисер зауважив, що його навіть не пустили на нараду в уряді, присвячену очолюваному ним театру.

С.ПРОСКУРНЯ наголосив, що сьогодні історія фактично повторюється, але “використати” С.ХОЛДЕНКО намагається уже нового керівника уряду.

За його словами, під час робочної поїздки до Одеської області прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ запланували зустріч з трудовим колективом Одеської опери. Однак, наголосив режисер, на цю зустріч за вказівкою С.ХОЛДЕНКО потрапила лише лояльна до неї частина колективу, яка навіть не налічує третини від загальної чисельності. “І знову бойова частина колективу вимагає захистити театр від Сергія ПРОСКУРНІ, який самою своєю присутністю в Одесі, та й у світі, «заважає колективу творчо працювати», - сказав він.

“Микола Янович слухає звинувачення у тому, що трудова книжка Сергія ПРОСКУРНІ не в порядку, і що МКТ не мало права призначати його директором у далекому 2009 році, адже він не має спеціальної освіти. Себто зводиться наклеп, якому високий державний посадовець вірить, не маючи можливості перевірити дані трудової біографії звинуваченого”, - сказав режисер.

С.ПРОСКУРНЯ продемонстрував оригінали документів, які засвідчують, що він одержав спеціальну музичну освіту у Черкаському державному музичному училищі (1973-77), Київському державному інституті театрального мистецтва імені Карпенка-Карого (1980-85) та на Вищих режисерських курсах Міністерства культури СРСР (1985-87).

“Вищезгаданий наклеп має на меті не просто дискредитувати мене перед очима прем’єр-міністра України, але прикрити, як уже це було у липні 2009 року, кричущу проблему Одеської опери: театром керують некваліфіковані працівники. Більше 30 років у театрі працює Світлана Іванівна ХОЛДЕНКО. Саме про неї роками ходять легенди про «нєпотопляємость», про високих покровителів, про нечувані статки, здобуті шляхом експлуатації театру у власних цілях”, - наголосив він. Як стверджує С.ПРОСКУРНЯ, саме в цьому криється причина усіх негараздів театру, “його неефективної роботи, відсутності творчої атмосфери, страху та залякування, десятків мертвих душ, фіктивних закупівель та віртуальних ремонтів, махінацій з благодійними фондами тощо. Ходять також легенди, якими засобами Світлана Іванівна «знімала» директорів, які у певні моменти хотіли почути від неї правду про фінансові схеми, укорінені в цьому славному театрі”.

За словами С.ПРОСКУРНІ, стаж роботи С.ХОЛДЕНКО в Одеській опері більше 30 років і починався він з посади вахтера. Він також оприлюднив витяг з листа Слідчого управління Одеського міського управління ГУМВС України в Одеській області: «…За наявними матеріалами кримінальної справи на ХОЛДЕНКО Світлану Іванівну, яка обіймає посаду заступника директора Одеського академічного театру опери та балету по загальній діяльності з 2003 року і не має вищої освіти. У відділ кадрів надана довідка про незакінчену вищу освіту (відрахована з 5-го курсу Одеського будівельного Інституту), однак вилученими з особистої справи копіями наказів по вказаному інституту ХОЛДЕНКО С.І. відрахована з 3-го курсу за академічну нуспішність і не має іншої вищої освіти…».

Більше того, режисер розповів, що Міністерство культури провело перевірку опери 15-17 вересня, і до зустрічі прем’єра з трудовим колективом не встигли передати результати в уряд, а сам міністр культури на час поїздки М.АЗАРОВА до Одеси перебував у відрядженні у Японії.

С.ПРОСКУРНЯ зауважив, що заради збереження «старих схем» і недопущення професійних, конструктивних та ефективних менеджерів сьогодні намагаються ввести в оману М.АЗАРОВА.

Він закликав апарат прем’єра ретельніше готуватись до подібних заходів, щоб “не підставляти” його.

С.ПРОСКУРНЯ переконаний, що у разі, якщо і нинішній уряд не зможе розібратись з реальним станом справ в Одеському театрі опери та балету, у ситуацію має втрутитись Президент.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня М.АЗАРОВ в Одеській опері у присутності журналістів зустрівся з колективом закладу, щоб обговорити кадрові питання та питання поліпшення соціальної бази. За результатами зустрічі він доручив Міністерству культури врегулювати кадрові проблеми у театрі.