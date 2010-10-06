Венеціанська комісія 15-16 жовтня оприлюднить коментарі по Україні

15-16 жовтня експерти Венеціанської комісії мають намір надати свої коментарі та рекомендації щодо законів України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив представник секретаріату Венеціанської комісії Шнутц ДУРР сьогодні у Києві на зустрічі з керівництвом Вищої ради юстиції.

Довідка УНІАН. Закон «Про судоустрій та статус суддів», ухвалений парламентом 7 липня 2010 року, набув чинності 3 серпня.

Закон визначає правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні.

Серед іншого, законом передбачено створення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, який діятиме як суд касаційної інстанції. Таким чином ліквідовується інститут подвійної касації та забезпечується єдиний підхід до розгляду справ у касаційному порядку.

Законом також запроваджується прозора процедура призначення судді на посаду вперше.

Крім того, документом передбачено вдосконалення та оптимізацію процедури притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

Законом про судоустрій встановлюється порядок, відповідно до якого кожен суд загальної юрисдикції є окремим розпорядником бюджетних коштів, що унеможливить втручання в його діяльність при виділенні бюджетних коштів та їх використанні.

Парламент ухвалив закон ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження” 13 травня 2010 року.

Згідно із законом, невиконання законних вимог Вищої ради юстиції, члена Вищої ради юстиції щодо надання інформації, копії судової справи або надання завідомо неправдивої інформації, а так само недодержання встановлених законодавством строків надання інформації, копії судової справи Вищій раді юстиції, члену Вищої ради юстиції тягнуть за собою накладення штрафу від 25 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, тягнуть за собою накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Законом передбачено, що Вищому адміністративному суду України як суду першої інстанції підсудні справи щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму, а також справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції.

Адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів Кабінету міністрів України, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку України чи іншого суб’єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України, адміністративні справи, відповідачем у яких є закордонне дипломатичне чи консульське представництво України, його посадова чи службова особа, а також адміністративні справи про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії, про заборону (примусовий розпуск, ліквідацію) політичної партії, вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на Київ.

Встановлено, що не допускається забезпечення позову шляхом зупинення актів Верховної Ради, Президента України, Вищої ради юстиції та встановлення для них заборони вчиняти певні дії; зупинення рішень Національного банку України щодо призначення та здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку, заборони проводити певні дії тимчасовому адміністратору, ліквідатору банку або Національному банку України при здійсненні тимчасової адміністрації або ліквідації банку.