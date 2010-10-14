Депутат не побачив плюралізму медіа в України

Голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації Андрій ШЕВЧЕНКО констатує відсутність прогресу у ключових напрямках руху України до європейських стандартів у роботі засобів масової інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі на конференції «Забезпечення плюралізму медіа в Україні».

«По ключовим напрямкам, які є критеріями, чи ми рухаємося до європейських стандартів, чи ні, ми маємо або відсутність прогресу, або відкат назад», - сказав А.ШЕВЧЕНКО.

За словами А.ШЕВЧЕНКА, є п’ять тем, які можуть бути критеріями оцінки руху держави в бік Європи. Перший – це доступ до інформації. За словами А.ШЕВЧЕНКА, нинішня ситуація з інформаційними запитами, з доступом до інформації «круто розходиться з європейськими стандартами».

«У нас жоден уряд не міг похвалитися великою відкритістю, і в кожного уряду були проблеми з реакцією на журналістські заходи, на інформаційні запити. За цей рік ця практика погіршилась», - констатував він.

Другим критерієм, на переконання А.ШЕВЧЕНКА, є суспільне мовлення. «Вважаю, що ми маємо вітати правильні заяви з боку влади, думаю, що саме факт появи концепції суспільного мовлення є дуже важливим. Є також важливим, що влада задекларувала бажання будувати суспільне мовлення на базі державного, і не буде двох паралельних систем. В цьому Президент В.ЯНУКОВИЧ пішов далі за Президента В.ЮЩЕНКА», - сказав він.

Третім критерієм, на думку А.ШЕВЧЕНКА, є роздержавлення преси. Він констатував відсутність прогресу в цьому напрямку.

Ще одним критерієм руху України до європейських стандартів у сфері медіа А.ШЕВЧЕНКО назвав прозорість у питанні власності ЗМІ і також констатував відсутність прогресу у цьому напрямку за останні кілька років.

Останнім критерієм, на переконання А.ШЕВЧЕНКА, є суспільна мораль. У зв’язку з цим він зазначив, що досі залишається чинним закон про захист суспільної моралі, ухвалений 7 років тому всупереч пересторогам європейських інституцій. «Ми залишаємось унікальною країною, де є Національна експертна комісія з питань суспільної моралі», - сказав він.

«Я думаю, що у загальній картині сповзання у бік від Європи свобода слова має бути тою висотою, яку ми не здамо», - наголосив А.ШЕВЧЕНКО.