Колега зниклого харківського журналіста боїться на своє життя

Колега зниклого харківського журналіста Василя КЛИМЕНТЬЄВА, заступник головного редактора газети “Новий стиль” Петро МАТВІЄНКО вважає, що його життю загрожує небезпека.

Як заявив П.МАТВІЄНКО в інтерв`ю Deutsche Welle, слідство намагається примусити його замовкнути і «змінити свою думку про те, що КЛИМЕНТЬЄВ зник через професійну діяльність». «Слідство неодноразово пробувало мене переконати, що КЛИМЕНТЬЄВ поганий, що він бізнесмен, у нього багато грошей. Але ніхто не приховує, що Василь Петрович у 90-х роках активно займався бізнесом. Та взагалі у мене немає підстав змінювати свою думку щодо його зникнення», - сказав П.МАТВІЄНКО.

Він нагадав, що у його квартирі, за рішенням місцевого суду, вже відбувся обшук, вилучені усі носії інформації. П.МАТВІЄНКО, який нині перебуває у статусі свідка, а не підозрюваного, обурений мотивацією суду: «Що за мотивація? Через те, що МАТВІЄНКО робить заяви, дає інтерв`ю, скликає прес-конференції, їздить до Київа? Це прямий тиск на свободу слова».

«Віктор ЯНУКОВИЧ просив показати йому приклад утисків на свободу слова? Хай йому покажуть це рішення суду», - додав журналіст.