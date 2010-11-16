Шахрайка під виглядом працівниці соцзабезу грабувала старих

На Кіровоградщині працівники міліції затримали жінку, яка, представляючись працівницею соцзабезу, грабувала пенсіонерів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в Кіровоградській області.

В одному з населених пунктів Світловодського району жінка обманним шляхом проникла до будинку пенсіонерки. Відволікаючи увагу розмовами про необхідність обміну старих купюр на нові, шахрайка непомітно для жертви підмінила конверти з грошима. Лише через кілька годин потерпіла виявила пропажу 7 тис. грн. та 100 доларів США.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками міліції було встановлено особу підозрюваної у скоєнні шахрайства. Нею виявилася раніше судима за крадіжку жителька Черкаської області.

Наразі особу затримано. За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального Кодексу України.