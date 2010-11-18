Генпрокуратура передала до суду справу Лозінського

Генеральна прокуратура передала до Вищого спеціалізованого суду з розгляду кримінальних та адміністративних справ кримінальну справу колишнього народного депутата Віктора ЛОЗИНСЬКОГО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, справу передано для визначення підсудності.

В.ЛОЗІНСЬКИЙ обвинувачується у вбивстві мешканця Голованівського району Кіровоградської області Валерія Олійника 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області.

3 липня Верховна Рада України позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатського імунітету, після чого Печерський райсуд Києва дав дозвіл на затримання В.ЛОЗІНСЬКОГО і доставку його до суду.

30 липня В.ЛОЗІНСЬКИЙ був оголошений у міжнародний розшук. Він добровільно здався в Києві 1 березня після 8 місяців розшуку.

3 березня Печерський районний суд Києва обрав В.ЛОЗІНСЬКОМУ запобіжний захід у вигляді арешту. В.ЛОЗІНСЬКИЙ перебував у СІЗО СБУ, зараз - у київському Лук’янівському СІЗО.