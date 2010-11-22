Журналісти і правозахисники у Брюсселі поінформують про ситуацію з правами людини за період президентства Януковича

Українські журналісти та правозахисники прибули до Брюсселя для участі в саміті «Україна-ЄС», який відбудеться 22 листопада .

Про це кореспонденту УНІАН повідомив координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро ГРОЙСМАН.

Крім нього, у Брюсселі виступлять голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини Аркадій БУЩЕНКО та директор телеканалу TВi Микола КНЯЖИЦЬКИЙ.

Як розповів Д.ГРОЙСМАН, українські журналісти та правозахисники спеціально приїдуть до Брюсселя, аби «висвітлити інший бік сучасних українських реалій, коли вбивають та незаконно слідкують за журналістами, притискають та репресують правозахисників, брутально порушують права людини на свободу мирних зібрань, використовують проти громадських активістів страшні сталінські методи каральної психіатрії».

У Брюсселі А.БУЩЕНКО, Д.ГРОЙСМАН та М.КНЯЖИЦЬКИЙ проведуть прес-конференцію, де розкажуть про те, чи покращується ситуація з правами людини в Україні за період президентства Віктора ЯНУКОВИЧА, а також про те, що потрібно зробити Європі, аби допомогти Україні «очиститися від страшного тоталітарного минулого».

Прес-конференція українських правозахисників та журналістів проходитиме у Кімнаті Магретт (Room Magrette) Міжнародного прес-центру Брюссель R?sidence Palace - International Press Centre з 11 до 12 години.