Міліція накрила порностудію в Кривому Розі

Співробітники міського управління міліції Кривого Рогу Дніпропетровської області затримали двох місцевих жителів за підозрою в організації онлайн-порностудії

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з повідомленням прес-служби УМВС у Дніпропетровській області, свою студію організатори зареєстрували на зарубіжному порносайті, яким користувалися жителі країн Західної Європи і США.

Для роботи вони залучили більш як 50 місцевих дівчат, за спілкування з якими клієнти платили від 5 до 10 доларів за хвилину.

Під час операції були проведені обшуки у квартирах, які орендували підозрювані, вилучено комп`ютери, відеокамери, пластикові картки, електронні накопичувачі інформації, обладнання для доступу в мережу Інтернет.

Порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу (ввезення, розповсюдження, виготовлення порнографічної продукції).