Представники легпрому підтримують Податковий кодекс

Представники легкої промисловості підтримують Податковий кодекс і виступають за формування на його основі державного бюджету на 2011 рік, а також за реформування спрощеної системи оподаткування.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив голова наглядової ради ВАТ «Тернопільське об`єднання «Текстерно» Валерій ЛОМАЧ.

Крім того, він зазначив, що на сьогодні «спрощенці» не мають підстав для того, щоб проводити мітинги в столиці й регіонах, оскільки Податковим кодексом майже не скорочуються їх можливості для роботи. Разом з тим В.ЛОМАЧ вважає, що існувати у такому вигляді сьогоднішня система спрощеного оподаткування не може.

«Цілі сфери діяльності пішли в СПД – будівництво, це всі таксі, це все маршрутні перевезення, це вантажні перевезення. У нас 99% вантажних перевезень на СПД. Туди пішов повністю туристичний бізнес, туди пішла повністю торгівля, мережева величезна торгівля», - сказав учасник ринку.

За його словами, індивідуальна трудова діяльність повинна бути направлена на виробництво, а не на торгівлю, як це відбувається в країні. Водночас в Європі, відзначив В.ЛОМАЧ, до 80% малого бізнесу зайнято у виробництві.

Як підкреслив директор АТЗТ «Санта-Україна» Євгеній ДІРДІН, на сьогодні серед «спрощенців» велика частина мінімізаторів податків.

Представники легпрому вимагають також рівних умов роботи зі «спрощенцями».

Серед інших проблем галузі учасники ринку відзначають неможливість скласти конкуренцію дешевим імпортним товарам.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада вранці на Майдані Незалежності в Києві підприємці почали акцію протесту проти Податкового кодексу, прийнятого Верховною Радою 18 листопада. Активісти вимагають, щоб Президент Віктор ЯНУКОВИЧ наклав вето на цей документ.