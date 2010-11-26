МВС вчитимеиться у китайців проведенню спортивних заходів

Командування внутрішніх військ МВС України переймає у китайців досвід проведення масштабних спортивних заходів щодо організації охорони громадського порядку.

Про це сьогодні на брифінгу в Києві журналістам повідомив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ.

За його словами, українська делегація на чолі з командувачем ВВ Сергієм ЯРОВИМ перебуває в Китаї, де знайомиться з досвідом військ Народної озброєної міліції Китаю щодо питань забезпечення безпеки в ході проведення в Україні Євро-2012, оскільки КНР має добрий досвід в організації охорони громадського порядку під час проведення на своїй території Олімпійських ігор у 2008 році. «Я думаю, нам цей досвід дуже буде потрібен для забезпечення безпеки під час Чемпіонату (Європи з футболу 2012 року – УНІАН)», - сказав А.МОГИЛЬОВ.