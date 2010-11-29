Порушено справу проти посадовців ВАТ «Херсонські комбайни»

Прокуратурою Херсонської області порушено кримінальну справу за фактом розтрати майна та зловживання службовим становищем посадовцями ВАТ «Херсонські комбайни».

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, зокрема, слідство встановило, що службовими особами ВАТ «Херсонські комбайни» укладено заздалегідь збитковий договір купівлі – продажу корпоративних прав підприємства у розмірі 99,95% статутного фонду ТОВ «Водноспортивний клуб «Петровець» за 22 тис. грн.

Проте на розрахункові рахунки ВАТ «Херсонські комбайни» ці кошти не надійшли.

«Також посадовці, зловживаючи службовим становищем, у порушення вимог Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», маючи реальну можливість своєчасно та у повному обсязі сплачувати кошти, витрачали їх на інші цілі, що призвело до ненадходження до Пенсійного фонду України 1,3 млн. грн.», - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що Верховна Рада 4 листопада поточного року прийняла рішення про повернення в державну власність ТОВ «Херсонський машинобудівний завод», що належить керівникові Білоцерківської міської організації Партії регіонів Олександру ОЛІЙНИКУ.

Як підстава для такого вирішення, в пояснювальній записці до проекту закону вказувалося, що ”з порушенням вимог законодавства України по державній власності були відчужені пакети акцій ВАТ” Херсонські комбайни “, підприємство доведене до банкрутства, а державі завдано значних збитків”.

ТОВ “Херсонський машинобудівний завод” було створене на базі виробничих потужностей ВАТ “Херсонські комбайни” в 2006 році. Підприємство спеціалізується на виробництві складної сільськогосподарської техніки. ХМЗ входить в структуру ТОВ «НПП» БілоцерковМАЗ» (Біла Церква). Підприємство є єдиним в Україні виробником зернозбиральних комбайнів “Славутич”.