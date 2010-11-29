Порушено справу проти посадовців ВАТ «Херсонські комбайни»
За розтрату майна підприємства
Прокуратурою Херсонської області порушено кримінальну справу за фактом розтрати майна та зловживання службовим становищем посадовцями ВАТ «Херсонські комбайни».
Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, зокрема, слідство встановило, що службовими особами ВАТ «Херсонські комбайни» укладено заздалегідь збитковий договір купівлі – продажу корпоративних прав підприємства у розмірі 99,95% статутного фонду ТОВ «Водноспортивний клуб «Петровець» за 22 тис. грн.
Проте на розрахункові рахунки ВАТ «Херсонські комбайни» ці кошти не надійшли.
«Також посадовці, зловживаючи службовим становищем, у порушення вимог Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», маючи реальну можливість своєчасно та у повному обсязі сплачувати кошти, витрачали їх на інші цілі, що призвело до ненадходження до Пенсійного фонду України 1,3 млн. грн.», - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, що Верховна Рада 4 листопада поточного року прийняла рішення про повернення в державну власність ТОВ «Херсонський машинобудівний завод», що належить керівникові Білоцерківської міської організації Партії регіонів Олександру ОЛІЙНИКУ.
Як підстава для такого вирішення, в пояснювальній записці до проекту закону вказувалося, що ”з порушенням вимог законодавства України по державній власності були відчужені пакети акцій ВАТ” Херсонські комбайни “, підприємство доведене до банкрутства, а державі завдано значних збитків”.
ТОВ “Херсонський машинобудівний завод” було створене на базі виробничих потужностей ВАТ “Херсонські комбайни” в 2006 році. Підприємство спеціалізується на виробництві складної сільськогосподарської техніки. ХМЗ входить в структуру ТОВ «НПП» БілоцерковМАЗ» (Біла Церква). Підприємство є єдиним в Україні виробником зернозбиральних комбайнів “Славутич”.