У Львові звільнені митники пікетували регіональну митницю

Сьогодні приміщення Львівської митниці пікетували звільнені за участь у кримінальних схемах співробітники служби.

Як передає кореспондент УНІАН, у пікетуванні брали участь близько 20 колишній митників, які працювали на постах у Мостиській, Краковці та Раві-Руській.

Митники проводили акцію без транспарантів та плакатів, натомість спілкуючись із представниками ЗМІ. Учасники пікету стверджували, що вчорашнє повідомлення Державної митної служби про масштабну схему корупції на українсько-польському кордоні та їхню причетність до цієї схеми не відповідає дійсності.

За словами Сергія КОВАЛЯ, який обіймав посаду начальника відділу митного оформлення митного поста «Мостиська», «звільнення митників відбулося незаконно». Він наголосив, що у так званих контрабандних схемах, про які вчора повідомляла Держмитслужба, порушень процедури з боку митників не було. За його словами, комісія, що перевіряла їхню роботу, довільно тлумачить законодавство.

Також С.КОВАЛЬ наголосив, що автомобілі, які нібито перетнули український кордон з товаром, насправді через митний кордон не проходили взагалі. Розбіжності в даних польської та української сторін пояснюються не контрабандними схемами, а іншими причинами, зокрема, за його словами, тим, що «йшлося про процедуру відшкодування ПДВ».

Інший учасник акції заявив журналістам, що рішення про звільнення понад 50 працівників трьох митних пунктів і дисциплінарні покарання ще понад 20 схожі на сплановану кадрову чистку.

Звільнені працівники митниці заявили, що мають намір звернутися зі скаргами до керівництва Дермитслужби та Президента України і вимагатимуть проведення справедливого службового розслідування та поновлення на роботі. Вони також заявили, що готові їхати до Києва, брати участь в акціях протесту і навіть розпочати голодовку.

Як повідомляв УНІАН, учора, 25 листопада, Держмитнслужба звільнила 55 працівників Львівської митниці за участь у кримінальних схемах.

Як повідомила прес-служба Держмитслужби, рішення про звільнення були прийняті за результатами перевірки. Так, комісія встановила ряд порушень вимог законодавства та службових обов’язків з боку посадових осіб Львівської митниці, пов’язаних з ввезенням на митну територію України товарів з уникненням від оподаткування.