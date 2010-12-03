Затверджено перелік друкованих ЗМІ, в яких у 2011 році розміщуватимуться оголошення про виклик до суду
Перелік друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження складено відповідно до пропозицій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій.
Кабінет Міністрів України затвердив перелік друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження, у яких у 2011 році розміщуватимуться оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб і свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме. Відповідне урядове розпорядження, проект якого розробило Міністерство юстиції, було ухвалене у середу, 1 грудня, на засіданні Кабінету Міністрів України. Про це повідомив Міністр юстиції Олександр Лавринович.
За словами Міністра юстиції, розпорядження Уряду видане на виконання вимог частини третьої статті 39 Кодексу адміністративного судочинства України та частини десятої статті 74 Цивільного процесуального кодексу України, положеннями яких передбачено, що друкований засіб масової інформації, у якому розміщуються оголошення про виклик протягом наступного року, визначається не пізніше 1 грудня поточного року в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.
Перелік друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження складено відповідно до пропозицій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій.
Зокрема, для розміщення оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб і свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме, визначено наступні друковані ЗМІ:
Регіон
Найменування друкованого засобу масової інформації
Автономна Республіка Крим
Крымские известия
Область:
Вінницька
Вінниччина
Волинська
Волинь-нова
Дніпропетровська
Вісті Придніпров’я
Донецька
Донбасс-неделя
Житомирська
Житомирщина
Закарпатська
Новини Закарпаття
Запорізька
Запорізька правда
Івано-Франківська
Галичина
Київська
Київська правда
Кіровоградська
Народне Слово
Луганська
Наша газета
Львівська
Експрес, Високий замок
Миколаївська
Рідне Прибужжя
Одеська
Одеські вісті
Полтавська
Зоря Полтавщини
Рівненська
Вільне слово
Сумська
Сумщина
Тернопільська
Свобода
Харківська
Слобідський край
Херсонська
Наддніпрянська правда
Хмельницька
Подільські вісті
Черкаська
Черкаський край, Нова доба
Чернівецька
Свобода слова, Зоріле Буковіней, Ва-Банк, Буковина
Чернігівська
Деснянська правда
Місто:
Київ
Хрещатик
Севастополь
Севастопольские известия