Затверджено перелік друкованих ЗМІ, в яких у 2011 році розміщуватимуться оголошення про виклик до суду

Кабінет Міністрів України затвердив перелік друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження, у яких у 2011 році розміщуватимуться оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб і свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме. Відповідне урядове розпорядження, проект якого розробило Міністерство юстиції, було ухвалене у середу, 1 грудня, на засіданні Кабінету Міністрів України. Про це повідомив Міністр юстиції Олександр Лавринович.

За словами Міністра юстиції, розпорядження Уряду видане на виконання вимог частини третьої статті 39 Кодексу адміністративного судочинства України та частини десятої статті 74 Цивільного процесуального кодексу України, положеннями яких передбачено, що друкований засіб масової інформації, у якому розміщуються оголошення про виклик протягом наступного року, визначається не пізніше 1 грудня поточного року в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

Перелік друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження складено відповідно до пропозицій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій.

Зокрема, для розміщення оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб і свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме, визначено наступні друковані ЗМІ: